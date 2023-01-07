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Spor Eyvah şimdi yandık! Oğuzhan Süper Lig'e geri dönüyor...
Spor

Eyvah şimdi yandık! Oğuzhan Süper Lig'e geri dönüyor...

Beşiktaşlı taraftarlara oynadığı etkisiz futbolla saç-baş yolduran ve bir türlü patlama yapamayan otoriterler tarafından ise müthiş 10 numara diye lanse edilen ve istenilen performansı yakalayamayıp Hollanda'ya giden Oğuzhan Özyakup için müthiş iddia ortalığı ayağa kaldırdı

Yeniakit Publisher
2023-01-07 13:31:00 - 2023-01-07 13:32:15
Eyvah şimdi yandık! Oğuzhan Süper Lig'e geri dönüyor...

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın isteği doğrultusunda Fortuna Sittard forması giyen Oğuzhan Özyakup'un peşine düşüldü.
Sivasspor, daha önce de gündeme gelen Oğuzhan Özyakup'un peşinde.

Fortuna Sittard forması giyen 30 yaşındaki gurbetçi yıldızın transferiyle bizzat Rıza Çalımbay ilgileniyor.

Deneyimli teknik adam, Oğuzhan'ı Sivas'ta görmeyi çok istiyor.

Ailevi problemleri nedeniyle takımdan ayrılmaya karar veren Dia Saba'nın yerine düşünülen Oğuzhan'ın, teklife vereceği cevap bekleniyor.

Sivasspor'un ara transferde toplamda 3 takviye ile kadroyu güçlendireceği öğrenildi.

Öte yandan geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra Hollanda ekibine transfer olan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon forma giydiği 9 maçta 2 gol kaydetti.

Oğuzhan Özyakup'un Fortuna Sittard ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor.

 

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