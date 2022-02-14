Eyvah Samatta geri dönüyor!

Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla Antwerp'e kiralanan Ally Samatta, performansıyla beklentilerin altında kalırken Belçika ekibi sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.

2020'de büyük beklentilerle Fenerbahçe'ye transfer olan Ally Samatta, bu sezon başında benzer beklentilerle kiralandığı Antwerp'te de istenilen performansı gösteremedi. Belçika ekibi, flaş bir transfer olarak kadrosuna kattığı Ally Samatta'nın sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.

Voetbal 24'ün haberine göre Samatta, sezon başında rüya gibi bir imza ile Antwerp kadrosuna katılmıştı. Fakat istenen performansı sergileyememesi ile itibari gün geçtikçe azaldı.

Son olarak Antwerp, deplasmanda Seraing'i 1-0 mağlup ederken sezon genelinde olduğu gibi birçok uygun pozisyonu değerlendiremeyen Samatta, 63. dakikada da krımızı kart ile oyun dışında kalmıştı.

Samatta'nın sezonun geri kalan döneminde sergileyeceği performans, işleri olumlu anlamda tersine çevirebilir fakat şu anda Antwerp, Tanzanyalı oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmamayı planlıyor.

Samatta'nın 2024'e kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor.