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Medya Eyvah O isim Türkiye’ye geldi!
Medya

Eyvah O isim Türkiye’ye geldi!

Bir dönem ekranlarda yaptığı skandal açıklamalarla gündemde olan ve 2012 yılında Efe Kapancı ile evlenerek Londra’ya yerleşen Aysun Kayacı, yıllar sonra Türkiye'ye geldi.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 17:08:00 -
Eyvah O isim Türkiye’ye geldi!

 

Bir dönem ekranlarda yaptığı skandal açıklamalarla gündemde olan ve 2012 yılında Efe Kapancı ile evlenerek Londra’ya yerleşen Aysun Kayacı, yıllar sonra Türkiye'ye geldi.

43 yaşındaki  Aysun Kayacı, atıldığı bir televizyon programında "Dağdaki çobanla benim oyum bir mi?" çıkışından sonra oldukça tepki görmüş ve derin bir sessizliğe gömülmüştü.

Ekonomist Efe Kapancı ile evlenince Londra'ya yerleşen ve iyice gözden kaybolan Kayacı, uzun zaman sonra ortaya çıktı.

Aysun Kayacı, tatil için Türkiye'ye geldi. Kızıyla Bodrum'da görüntülenen Kayacı'nın son hali sosyal medyada gündem oldu.

 

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