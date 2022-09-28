  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Eyvah! Ljajic, Süper Lige dönüyor...
Spor

Eyvah! Ljajic, Süper Lige dönüyor...

Oynamadan Beşiktaş'tan milyon eurolar kazanan Adem Ljajic için Süper Lig iddiası ortaya atıldı. Fatih Karagümrük, Beşiktaş'la sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan ve şu sıralar kulüpsüz olan Adem Ljajic'le görüşüyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-28 11:39:00 -
Eyvah! Ljajic, Süper Lige dönüyor...

Oynamadan Beşiktaş'tan milyon eurolar kazanan Adem Ljajic için Süper Lig iddiası ortaya atıldı. Fatih Karagümrük, Beşiktaş'la sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan ve şu sıralar kulüpsüz olan Adem Ljajic'le görüşüyor.

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, devre arası çalışmalarına da başladı.

Süper Lig'de 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 6 puanla 13. basamakta bulunan Andre Pirlo yönetimindeki İstanbul ekibi, orta sahasını sürpriz bir isimle güçlendirmek için çalışmalara başladı.

Kırmızı-siyahlılar, Beşiktaş'la sözleşmesi sona erdikten sonra boşta olan Adem Ljajic'le görüşmelere başladı.

Boşnak asıllı Sırp milli oyuncu, anlaşma sağlanması halinde devre arasında takıma katılacak ve maç başı ücret alacak. 30 yaşındaki orta saha, Beşiktaş'tan ayrılmasına rağmen İstanbul'da yaşamaya devam ediyordu.

 

 

Sözde oyuncudan büyük terbiyesizlik!
Sözde oyuncudan büyük terbiyesizlik!

Medya

Sözde oyuncudan büyük terbiyesizlik!

Yine Hasan Can, yine rezalet!
Yine Hasan Can, yine rezalet!

Medya

Yine Hasan Can, yine rezalet!

Böyle dizi olmaz olsun! Nasıl bir kafadır bu...
Böyle dizi olmaz olsun! Nasıl bir kafadır bu...

Medya

Böyle dizi olmaz olsun! Nasıl bir kafadır bu...

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından Al- Mizan: Dünya Çevre Sözleşmesi dünyaya duyuruldu!
Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından Al- Mizan: Dünya Çevre Sözleşmesi dünyaya duyuruldu!

Dünya

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından Al- Mizan: Dünya Çevre Sözleşmesi dünyaya duyuruldu!

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Türkiye'nin 120 yıllık hayali gerçek oluyor! Dünyayla rekabet edecek!
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Türkiye'nin 120 yıllık hayali gerçek oluyor! Dünyayla rekabet edecek!

Teknoloji

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Türkiye'nin 120 yıllık hayali gerçek oluyor! Dünyayla rekabet edecek!

Baltık Denizi'nde doğal gaz sızıntısı alarmı! Danimarka'da donanma yetkilileri açıkladı
Baltık Denizi'nde doğal gaz sızıntısı alarmı! Danimarka'da donanma yetkilileri açıkladı

Dünya

Baltık Denizi'nde doğal gaz sızıntısı alarmı! Danimarka'da donanma yetkilileri açıkladı

Elmalı yoğurt kürüyle ayda 22 kilo verin! Tığ gibi zayıflatan yoğurt ve elma ikilisi
Elmalı yoğurt kürüyle ayda 22 kilo verin! Tığ gibi zayıflatan yoğurt ve elma ikilisi

Kadın - Aile

Elmalı yoğurt kürüyle ayda 22 kilo verin! Tığ gibi zayıflatan yoğurt ve elma ikilisi

ABD'den F-16 'uyarısı': İslamabad'a karşı sorumluyuz! Rusya'dan silah alınmaya devam edilecek
ABD'den F-16 'uyarısı': İslamabad'a karşı sorumluyuz! Rusya'dan silah alınmaya devam edilecek

Dünya

ABD'den F-16 'uyarısı': İslamabad'a karşı sorumluyuz! Rusya'dan silah alınmaya devam edilecek

Yeşil mercimekli erişteli yoğurt çorbası tarifi nasıl yapılır? Kara Şimşek yeşil mercimek çorbası
Yeşil mercimekli erişteli yoğurt çorbası tarifi nasıl yapılır? Kara Şimşek yeşil mercimek çorbası

Gıda

Yeşil mercimekli erişteli yoğurt çorbası tarifi nasıl yapılır? Kara Şimşek yeşil mercimek çorbası

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23