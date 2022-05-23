Eyvah ki ne eyvah! Türkiye için kara haber geldi

Türkiye bugüne kadar Avrupa ülkeleri arasında çocuk sayısında zirvede yer alıyordu. Ancak 2020 yılından sonra zirvedeki yerini Fransa'ya kaptırdı. Ülkemiz, Romanya’nın da gerisine düşerek üçüncü sıraya geriledi.

Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade ediyor. Türkiye’de toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken bu sayı 2021 yılında 1,70 çocuk olarak gerçekleşti. Doğurganlık hızında Avrupa’da uzun yıllar zirvede olan Türkiye, 2020 yılında liderliği Fransa’ya kaptırdı. Artık Avrupa’da toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu ülke Fransa. Fransa'nın doğurganlık hızı 1.83, ikinci sırada yer alan Romanya'nın ise 1.80 oldu.

Euronews sitesinin derlediği bilgilere göre en düşük doğurganlık hızı Malta'da. Diğer Avrupa ülkelerdeki toplam doğurganlık hızı şöyle: Danimarka 1,68; Belçika 1,55; Hollanda 1,54; Almanya 1,53; Portekiz 1,4; Yunanistan 1,39 ve İspanya 1,19.

Türkiye 2020 yılına kadar toplam doğurganlık hızında genel olarak Avrupa ülkeleri içinde en üst sıradaydı. Türkiye’de toplam doğurganlık hızı son yıllarda düşüş eğiliminde. 2001 yılında 2,38 olan hız 2021’de 1,7’ye kadar düştü.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (AB) Eurostat ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre AB üyesi 27 ülkede toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2020 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip ülke 1,83 çocuk ile Fransa oldu. En düşük toplam doğurganlık hızına sahip ülke ise 1,13 çocuk ile Malta oldu. Toplam doğurganlık hızı 2020 yılında 1,76 olan Türkiye, Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında 3. sırada yer aldı. AB ortalaması ise 1,5’de kaldı.

Türkiye kaba doğum hızında zirvede

Kaba doğum hızı ise bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade ediyor. Kaba doğum hızı, 2001 yılında binde 20,3 iken 2020 yılında binde 13,3 oldu. Diğer bir ifade ile 2001 yılında bin nüfus başına 20,3 doğum düşerken, 2020 yılında 13,3 doğum düştü.

Avrupa’da 2020 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu ülke ise Türkiye oldu. İkinci sırada ise binde 11,2 ile İrlanda var. Kaba doğum hızının en düşük olduğu ülke ise binde 6,8 ile İtalya. AB ortalaması ise binde 9,1.