Eyvah gençliğimizin durumuna bakar mısınız?

Artvin’de düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’nin son gününde, yaptığı skandal açıklamalar ve görüntülerle gençliği zehirleyen şarkıcı Aleyna Tilki sahne aldı. Aleyna Tilki’nin hayranları ise, şarkıcıyı direklerin üzerine çıkarak izledi. Bu görüntüler gençliğimizin ne hallere düştüğünü bizlere acı acı gösterdi.



Artvin'in Arhavi ilçesinde bu yıl 48.'si düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali sona erdi.

Festivalin son gününde sahne alan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, konser alanında birbirinden sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konser alanı tamamen dolarken, Aleyna Tilki’yi görmek isteyen bazı hayranları direklerin üzerine tırmandı.

Tilki’nin söylediği şarkılara direk üzerinde eşlik eden hayranları, yürekleri ağza getirdi.

Kendini kaptıran bazı hayranları ise ellerini bırakıp şarkı söyledi.



