Eyvah eyvah! Hastane randevusu alıp gitmeyene bu olacak

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile sağlık sistemindeki yeniliklere dair yaptığı röportajı köşesine taşıdı.

Koca'nın, "Hastane randevusu alıp gitmeyen 15 gün bekleyecek" dediğini aktaran Müderrisoğlu, dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"Bir ayda yaklaşık 2.8 milyon kişinin randevu almasına rağmen muayeneye gitmediğini söyleyen Bakan Koca, “Gitmeyeceği randevuyu iptal etmeyenler, 15 gün boyunca aynı bölümden randevu alamayacak. Bundan sonra, ‘Oradan da buradan da randevu alayım, sonrasına bakayım’ dönemi kapanıyor” dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktor randevusunda yapılan yeni düzenlemeden 85 yaş üstüne özel doktor uygulamasına, ücretsiz sunulacak olan rahim ağzı kanseri aşısından influenza ve Kovid-19 testlerinin tek testte yapılabilmesini sağlayan 4'lü tanı kitine kadar birçok konudaki güncel gelişmeleri SABAH'a değerlendirdi. Koca, şunları söyledi:

RANDEVUDA YENİ KRİTER: Ayda ortalama 2.8 milyon kişi randevu almasına rağmen muayeneye gitmiyor. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) yoğunluğunun önüne geçmek için yeni bir adım attık. Gitmeyeceği randevuyu iptal etmeyenler 15 gün boyunca aynı bölümden randevu alamayacak. Ancak ani rahatsızlığı nedeni ile acil servise gitmesine veya bir başka rahatsızlığı nedeni ile ilgili branş doktoruna muayene olmasına kısıtlama söz konusu değil. MHRS üzerinden randevu alıp gelmeyenlerin oranı önceki aylarda yüzde 30 iken, bu oran ekim ayında yüzde 25'e indi, şu anda yüzde 21'de, hedefimiz ise yüzde 10'un altı. Bundan sonra, 'Oradan da buradan da randevu alayım, sonrasına bakayım' dönemi kapanıyor.

ÇINARLARA ÖZEL DOKTOR: 85 yaş üstünde 740 bin büyüğümüz var. 250 kişiye bir hekim, bir hemşire, bir tıbbi sekreter tahsis edecek şekilde planlama yapıyoruz. Evden uzaktan sağlık hizmetini de kullanarak, örneğin hastaneye gelmeden reçetesinin yazılmasını sağlayacağız. Her hastanede, 85 yaş üstü çınarlarımız için bir birim oluşturulacak. Hastaneye geldiğinde kendisiyle özel olarak bir doktor ilgilenecek.

AMELİYAT SIRASINA ÇÖZÜM: Gerektiğinde mesai sonrasında veya gece ameliyat planlaması da yapılabilecek. Hastaya bir başka uygun hastanede de ameliyat önerilebilecek. Örneğin 15 gün sonraya ameliyat için gün alan hastaya, 'Bölgenizdeki şu hastanede uygun ameliyathane var. Ameliyatınızı daha erken olabilirsiniz' denilecek. Kabul ederse bir an önce ameliyatını olacak, arzu etmezse ameliyat gününü bekleyecek. (...)"