Eyüp'ten İstanbul havalimanına nasıl gidilir, Atatürk Havalimanı’nın kapatılacak olmasıyla birlikte 1 Ocak’tan itibaren uçuşların İstanbul yeni havalimanından yapılacak. Bundan dolayı da vatandaşlar yeni İstanbul Havalimanı'na ulaşımın nasıl yapılacağını araştırıyor. Eyüp'den İstanbul Havalimanı kaç dakika? İşte Eyüp'ten yeni İstanbul Havalimanı'na nasıl gidilir sorusunun cevabı...

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren tüm uçuşlar artık yeni İstanbul Havalimanı’ndan yapılacak. Atatürk Havalimanı’nın taşınacak olmasıyla birlikte İstanbul Havalimanı’na gidecek olan yolcular, Sancaktepe'den 3. havalimanına nasıl gidilir? 3. havalimanı nasıl gidilir? Metrobüsle İstanbul Havalimanına nasıl gidilir? Metro ile yeni İstanbul Havalimanına nasıl gidir? Taranvayla 3. Havalimanına (İstanbul yeni Havalimanı) nasıl gidilir? Sancaktepe'den İstanbul Havalimanı kaç dk sürer? gibi sorular en çok aranan kelimelerin başında gelmekte. Bizlerde yolcuların bulundukları yerden İstanbul Havalimanı'na daha kolay ulaşmasını sağlayacak otobüs güzergahlarını derleyip haberleştirdik.

Eyüp'ten İstanbul havalimanına nasıl giderim? Havaalanına en kolay nasıl giderim? Türkiye’nin dev projeleri arasında yer alan ve ilk etabının yapımı kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte dünyanın gıpta ile baktığı 3. Havalimanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim’de hizmete açıldı. Erdoğan hizmete açılan havalimanının isminin İstanbul Havalimanı olduğunu da tüm dünyaya duyurdu.

Eyüp'ten İstanbul Havalimanı'na metro hattıyla ulaşım

Eyüp'ten Edirnekapı'ya gelen yolcu, Edirnekapı - Sultançiftliği Tramvayı'na aktarma yapacak. Tramvayla ulaştığı sultangazi'nden Sultangazi-Arnavutköy Metrosu ile Başakşehir'den gelen Halkalı - Arnavutköy - 3. Havalimanı metrosuna aktarma yaparak Üçüncü Havalimanı'na ulaşacak.

İstanbul Havalimanı Tüyap HAVAİST durakları ve hattı

İST2 hattı: Yeni Havalimanı-TÜYAP hattı sırasıyla TÜYAP, Cumhuriyet Mahallesi, Bahçeşehir Merkez'den geçerek Yeni Havalimanı'na ulaşacaktır.

TUYAP – Bahçeşehir- Yeni Havalimanı hattı (58 km, Yaklaşık Yolculuk Süresi : 110 dakika)

Yeni İstanbul Havalimanı otübüs hattı durakları

H-2 Otobüs Hattı; İstanbul Yeni Havalimanı -Mecidiyekoy Otobüs Hattı Güzergahı: Mecidiyeköy Metrobüs, Çağlayan Yolu, Nurtpe, Viyadük, Hasdal, Kemer Yolu, Orman Yolu, Kıyı Emniyeti, İhsani Kavşağı, İstanbul Yeni Havalimanı

H-3 Otobüs Hattı: İstanbul Yeni Havalimanı - Halkalı Arası otobüs hattı Güzergahı : Gümrük, 4.Cadde, Menekşe Sitesi, TOKİ 3.Bölge, Lale Şehir, Çimentepe, Ağaçlı, Atatürk Mahallesi, İkitelli Garajı, İMSAN, MASKO, Demirciler Sitesi, İstanbul Yeni Havalimanı

H4 Otobüs Hattı: İstanbul Yeni Havalimanı-Atatürk Havalimanı hattı; Atatürk Havalimanı, Bahçeşehir Metrokent’ten geçerek İstanbul Yeni Havalimanı’na ulaşacaktır.

Metro, metrobüs, Tranvay, otogar, yüksek hızlı tren, karayolu ile İstanbul yeni havalimanına nasıl giderim?

İstanbul yeni havalimanı ulaşım hatları

Beylikdüzü Tüyap-52 km-15 dakika-21 TL-15 araç

Otogar-38 km-15 dakika-16 TL-12 araç

Bakırköy-44 km-10 dakika-18 TL-19 araç

Yenikapı-Sirkeci-50 km-11 dakika-18 TL-23 araç

Beşiktaş-43 km-20 dakika-18 TL-13 araç

Alibeyköy Cep Otogarı-31 km-30 dakika-16 TL-5 araç

Kadıköy-64 km-20 dakika-25 TL-11 araç

Pendik-93 km-45 dakika-30 TL-5 araç

Hacıosman-40 km-30 dakika-16 TL-4 araç

Tepeüstü-91 km-30 dakika-25 TL-7 araç

Arnavutköy-22 km-40 dakika-12 TL-3 araç

Kemerburgaz-21 km-40 dakika-12 TL-3 araç

Sarıyer-40 km-30 dakika-16 TL-5 araç

Başakşehir-27 km-30 dakika-14 TL-4 araç

Bahçeşehir-40 km-40 dakika-16 TL-4 araç

Mahmutbey Metro-36 km-45 dakika-15 TL-3 araç

Halkalı-40 km-50 dakika-16 TL-4 araç

Mecidiyeköy-37 km-15 dakika-16 TL-10 araç