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Aktüel

Eyüpsultan'da silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-04 23:29:54 -
Eyüpsultan'da silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da tabancayla vurulan 21 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Caner Taşan (21) isimli genç, Akşemsettin Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde, kendisini takip eden ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Şüpheli, olayın ardından yaya olarak kaçarken, tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak yaralanan Caner Taşan, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Taşan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

Bu arada saldırı anı, güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

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