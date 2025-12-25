Eyüpsultan’da seyir halindeki otomobil alev aldı

Yangın, saat 01.00 sıralarında Beylerbeyi Caddesi'nde seyir halindeki otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen seyir halindeki otomobilde henüz bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi. Sürücü hemen aracı kenara çekerek kendini dışarı attı.

Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler tüm otomobili sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilde çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yanan otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.