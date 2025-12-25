  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Hedef kirli planı bozan Türkiye-Libya anlaşması mı? Kazaya inanan varsa devam etsin

Uraloğlu paylaştı! İşte düşen jet ile kurulan son temas ve dakika dakika yaşananlar!

Havacılıkta tarihi an: ABD’de uçak pilotsuz iniş yaptı

Bebek katillerinin hükümeti çatırdıyor! Teröristbaşından erken seçim talimatı

Silivri’ye gittiği kadar Meclis’e gitmiyor! Özgür Özel ikinci evine gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

MASAK Raporunda "Maybach" Bilmecesi: Rezan Epözdemir'in şüpheli trafik deşifre oldu!

Cezaevinde dayak yiyen Güllü’nün kızı Silivri’ye nakledildi

Cem Küçük 'buna inanmıyorum' diyerek açıkladı! Kaldığı otelin geceliği 2 bin dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistinlilerin kanı elinde olanların hadsizliği teneke tıngırtısıdır!
Yerel Eyüpsultan’da seyir halindeki otomobil alev aldı
Yerel

Eyüpsultan’da seyir halindeki otomobil alev aldı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan bir otomobil, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Beylerbeyi Caddesi'nde seyir halindeki otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen seyir halindeki otomobilde henüz bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi. Sürücü hemen aracı kenara çekerek kendini dışarı attı.

Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler tüm otomobili sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilde çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yanan otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

AVM'de çıkan yangın söndürüldü
AVM'de çıkan yangın söndürüldü

Yerel

AVM'de çıkan yangın söndürüldü

Bağdat Caddesi’nde yangın: 2 bloklu bina küle döndü
Bağdat Caddesi’nde yangın: 2 bloklu bina küle döndü

Yerel

Bağdat Caddesi’nde yangın: 2 bloklu bina küle döndü

2 evlatlarını yangında kaybettiler! Acılı aile hırsızların hedefi oldu
2 evlatlarını yangında kaybettiler! Acılı aile hırsızların hedefi oldu

Yaşam

2 evlatlarını yangında kaybettiler! Acılı aile hırsızların hedefi oldu

İstanbul’da boya kaporta dükkânında yangın: 4 araç kullanılamaz hale geldi
İstanbul’da boya kaporta dükkânında yangın: 4 araç kullanılamaz hale geldi

Yerel

İstanbul’da boya kaporta dükkânında yangın: 4 araç kullanılamaz hale geldi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23