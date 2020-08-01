  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Eyüpsultan'da kurban kesim alanındaki yoğunluk

Alibeyköy'deki kurban kesim alanında İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin gelmediğini belirterek buna tepki gösteren vatandaşlar, kurbanlıklarını kendi imkanlarıyla kesti

Yeniakit Publisher
2020-08-01 17:07:36 -
Eyüpsultan'da kurban kesim alanındaki yoğunluk

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'daki kurban kesim alanlarında yaşanan aksaklığa, vatandaşlar tepki gösterdi.

Alınan bilgiye göre, Alibeyköy'de belediye tarafından belirlenen yerlerde kurbanlıklarını kesmek isteyen vatandaşlar, yoğunluğa neden oldu.

Alandaki kurban kesim işlemlerini yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlilerinin gelmemesi nedeniyle yoğunluk oluştuğunu belirten vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla bazıları da dışarıdan kasap getirerek kurbanlıklarını kesti. Alandaki vatandaşların bir bölümü de belediye ekiplerinin gelmesini bekledi.

Daha sonra kurban kesim alanına gelen belediye görevlileri, yaptıkları anonsla aksaklıklardan dolayı özür dileyerek sorunun en kısa sürede çözüme kavuşturulacağı söyledi.

Yoğunluğun azaltılması için belediye ekiplerince kasap takviyesi yapıldığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı