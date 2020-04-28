  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Eyüpsultan’da korona virüs temizliği devam ediyor

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve özel olarak kurulan dezenfeksiyon ekibi, korona virüs ile mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

2020-04-28 14:57:16 -
Eyüpsultan’da korona virüs temizliği devam ediyor

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve özel olarak kurulan dezenfeksiyon ekibi, korona virüs ile mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Rami Yeni, Topçular, Nişanca, Defterdar, Rami Cuma, Düğmeciler, Eyüp Merkez, İslambey’in de aralarında bulunduğu 8 mahallenin ana arterlerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı. Rutin bir şekilde her gün yapılan dezenfeksiyon çalışmaları, vatandaşlardan beyaz masaya gelen talepler doğrultusunda virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı