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Yerel

Eyüpsultan'da isyan ettiren görüntü! Bir de acımasızca kameraya kaydettiler

İstanbul Eyüpsultan'da kangal cinsi iki köpeği acımasızca dövüştürüp, o anları kameraya kaydettiler.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 12:15:00 -

Kemerburgaz Mahallesi'nde geçen hafta bir grup tarafından yasadışı köpek dövüşü organize edildi. Boş bir arazide iki kangal köpeğinin dövüştürülmesini çok sayıda kişi izledi. Köpek dövüşünü izleyenlerin, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları görüldü. İzleyiciler arasında bulunan bir kişi o anları cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti.

"Yanaşmayın rahat bırakın köpekleri"

Görüntülerde, köpekler birbirleriyle dövüşürken, yaklaşmamaları yönünde izleyenler sık sık uyarıldı. Dövüş sırasında bir kişi, "Yanaşmayın, köpekleri rahat bırakın" derken, oradakilerin sık sık "haydi oğlum" şeklinde köpeklere seslendikleri görüldü. Dövüşen köpeklerin birbirlerine üstünlük sağlayamaması üzerine dövüş sona erdirildi.

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