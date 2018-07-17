Eyüpsultan'da dehşet anları!

İstanbul'un Eyüpsultan'da annesini bıçaklayarak öldüren zanlı, çıplak halde sokakta dolaşmaya başladı. Zanlı, yolda kendisini durduran polis memurunu bıçaklayarak yaraladı. Çevredeki vatandaşlar, zanlıyı durdurmak için bacağından vurdu.

ZANLI, ANNESİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Eyüpsultan Bülbüldere Caddesi'ndeki evlerinde dün akşam saatlerinde annesi Türkan Uygun'u bıçaklayarak öldüren M. B. U., eşi ve çocuğunu bir taksiye bindirerek olay yerinden gönderdi.

ÇIPLAK HALDE SOKAĞA ÇIKTI

M. B. U. daha sonra çıplak halde sokağa çıktı. Elinde bıçak bulunan Uygun çevredekileri tehdit ederek sokakta yürüdü.

KENDİSİNİ DURDURMAK İSTEYEN POLİSİ BIÇAKLADI

İki polis, U.'yu durdurmak istedi. Ancak Mehmet Bahadır Uygun, polise de saldırdı. Bir polis bıçak darbesiyle yaralandı.

ÇEVREDEKİLER ZANLIYI BACAĞINDAN VURARAK DURDURDU

Diğer polis silahını çekti. Olay yerine de çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Elinde bıçakla çevredekilere saldıran U.'yu bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. U.'ya çevredekiler saldırarak vurdu. Araya giren polis ekipleri yaralı için ambulans çağırdı.

Hastaneye kaldırılan U.'nun tedavisi sürerken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Öte yandan saldırganın bıçakla yaraladığı polisin de durumunun iyi olduğu öğrenildi.