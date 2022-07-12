Eyüpsultan sular ne zaman gelecek? 12 Temmuz Eyüp Bakırköy su kesinti saatleri
İstanbul’un bazı ilçelerinde 12 Temmuz Salı günü su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise suların ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki, sular saat kaçta gelecek? Eyüp sular ne zaman gelir?
İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple pek çok kişi su kesintisinin ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. İstanbul sular kaçta gelir?
Eyüpsultan sular ne zaman gelecek? 12 Temmuz Eyüp Bakırköy su kesinti saatleri
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Kartaltepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.07.2022 13:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.7.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Rami Cuma Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.07.2022 14:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.7.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Mecidiyeköy Mah,Gülbahar Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.07.2022 14:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.7.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.