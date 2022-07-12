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Yaşam Eyüpsultan sular ne zaman gelecek? 12 Temmuz Eyüp Bakırköy su kesinti saatleri
Yaşam

Eyüpsultan sular ne zaman gelecek? 12 Temmuz Eyüp Bakırköy su kesinti saatleri

İstanbul’un bazı ilçelerinde 12 Temmuz Salı günü su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise suların ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki, sular saat kaçta gelecek? Eyüp sular ne zaman gelir?

Yeniakit Publisher
2022-07-12 15:23:00 -
Eyüpsultan sular ne zaman gelecek? 12 Temmuz Eyüp Bakırköy su kesinti saatleri

İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple pek çok kişi su kesintisinin ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. İstanbul sular kaçta gelir?

Eyüpsultan sular ne zaman gelecek? 12 Temmuz Eyüp Bakırköy su kesinti saatleri

İlçe        :              Bakırköy

Etkilenen Mahalleler     :              Kartaltepe Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              12.07.2022 13:18

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 12.7.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler     :              Rami Cuma Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              12.07.2022 14:36

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 12.7.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Şişli

Etkilenen Mahalleler     :              Mecidiyeköy Mah,Gülbahar Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              12.07.2022 14:40

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 12.7.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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