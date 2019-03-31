Eyüpsultan seçim sonuçları 2019 | 31 Mart Eyüp yerel seçim sonuçları | Cumhur ittifakı Millet ittifakı oy oranı

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Eyüpsultan belediye başkan adayları 2019

AK Parti Eyüpsultan belediye başkan adayı Deniz Köken (Cumhur İttifakı)

CHP Eyüpsultan belediye başkan adayı Emel Bilenoğlu (Millet İttifakı)

SP Eyüpsultan belediye başkan adayı İlker Çiftçi

Vatan Partisi Eyüpsultan belediye başkan adayı Hümeyra Hıdımoğlu

Eyüpsultan belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını ve İstanbul’da kimin kazandığını merak ediyor. İstanbul Eyüpsultan’da seçmenler Eyüpsultan yerel seçim sonuçlarına göre Eyüpsultan belediyesini kim kazandı? Eyüpsultan belediyesi hangi partiden? Eyüpsultan 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren İstanbul Büyükşehir belediyesi (İBB) yerel seçim sonuçları, İstanbul yerel seçim sonuçları 2019, İstanbul ilçe seçim sonuçları 2019, İstanbul Eyüpsultan yerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Eyüpsultan seçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.tr’de yaşayacaksınız. Yine 2019 Eyüpsultan seçim sonuçları, Eyüpsultan yerel seçim 2019 partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

AK Parti Eyüpsultan Belediyesi Meclis Üyeliği Adayları

1 ÖMER FARUK KALAYCI LİSANS AVUKAT

2 MEHMET ER LİSANS İŞ ADAMI

3 SEÇKİN TURAN LİSANS TEKSTİL

4 HATİCE YÜCEL LİSE YÖNETİCİ

5 CEREN ÇOLAK LİSANS AVUKAT

6 MUHAMMET ÇAKIR LİSANS İNŞAAT MÜHENDİSİ

7 SERKAN CİHAN LİSANS İŞ ADAMI

8 ALİRIZA YAVUZ LİSANS ODA BAŞKANI

9 CENGİZ ÇUP ORTAOKUL MUHASEBE MÜDÜRÜ

10 METİN ÇIRPAN ORTAOKUL YÖNETİCİ

11 BAYRAM ALİ ÖZASLAN LİSE MÜTEAHHİT

12 ADEM UÇAR ORTAOKUL YÖNETİCİ

13 HÜSEYİN BİRDAL LİSANS TEKSTİL MÜHENDİSİ

14 BAYRAM DEMİR LİSE İŞ ADAMI

15 ZEHRA PURDE MUTİ LİSE YÖNETİCİ

16 BAYRAM ALİ AKYÜZ ÖN LİSANS YÖNETİCİ

17 ABUZER KARAMAN LİSE TEKSTİL

18 MEHMET YÜCEPUR ORTAOKUL İŞLETME MÜDÜRÜ

19 MEHMET GÜNOĞLU ORTAOKUL GIDA İŞLEMECİSİ

20 SUAT YILDIRIM LİSE YÖNETİCİ

21 ABDULLAH YAZICI LİSANS İŞ ADAMI

22 ALİ PAKYILDIZ ORTAOKUL KUYUMCU

23 SEYHAN ERGÜN LİSANS YÖNETİCİ

24 YAŞAR GÜZEL ORTAOKUL RESTORAN MÜDÜRÜ

25 SENA SABİRE KOÇ LİSE EĞİTİMCİ

26 SAİBE KARA ORTAOKUL ÇOCUK GELİŞİMİ

27 VEDAT KURT LİSE YÖNETİCİ

28 HIFZI DÖNMEZ İLKOKUL İŞ ADAMI

29 MEHMET ÖZTÜRK İLKOKUL TİCARET

30 SABIR AÇIKEL LİSE İŞLETME SAHİBİ

31 HAKAN NERGİS YUKSEKLİSANS ÖĞRETİM ÜYESİ

32 EMİNE ATAÇ DEMİRCAN ORTAOKUL YÖNETİCİ

33 YILMAZ GEMİCİ ORTAOKUL GENEL MÜDÜR

2014 Eyüpsultan yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Remzi Aydın % 46.7

CHP adayı Ferzan Özer % 40.1

MHP adayı Kamil Yıldız % 5.9

Eyüpsultan 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 43.5

CHP % 28.3

HDP % 9.7

MHP 8.2

İYİ Parti % 8.2

İstanbul belediyeleri hangi partilerde

- Adalar Belediyesi: Atilla Aytaç (CHP)

- Arnavutköy Belediyesi: Ahmet Haşimi Baltacı (AK PARTİ)

- Ataşehir Belediyesi: Battal İlgezdi (CHP)

- Avcılar Belediyesi: Hanay Handan Toprak Benli (CHP)

- Bağcılar Belediyesi: Lokman Çağrıcı (AK PARTİ)

- Bahçelievler Belediyesi: Osman Develioğlu (AK PARTİ)

- Bakırköy Belediyesi: Bülent Kerimoğlu (CHP)

- Başakşehir Belediyesi: Mevlüt Uysal (AK PARTİ)

- Bayrampaşa Belediyesi: Atila Aydıner (AK PARTİ)

- Beşiktaş Belediyesi: Murat Hazinedar (CHP)

- Beykoz Belediyesi: Yücel Çelikbilek (AK PARTİ)

- Beylikdüzü Belediyesi: Ekrem İmamoğlu (CHP)

- Beyoğlu Belediyesi: Ahmet Misbah Demircan (AK PARTİ)

- Büyükçekmece Belediyesi: Hasan Akgün (CHP)

- Çatalca Belediyesi: Cem Kara (CHP)

- Çekmeköy Belediyesi: Ahmet Poyraz (AK PARTİ)

- Esenler Belediyesi Mehmet Tevfik Göksu (AK PARTİ)

- Esenyurt Belediyesi: Necmi Kadıoğlu (AK PARTİ)

- Eyüp Belediyesi: Remzi Aydın (AK PARTİ)

- Fatih Belediyesi: Mustafa Demir (AK PARTİ)

- Gaziosmanpaşa Belediyesi: Hasan Tahsin Usta (AK PARTİ)

- Güngören Belediyesi: Şakir Yücel Karaman (AK PARTİ)

- Kadıköy Belediyesi: Aykurt Nuhoğlu (CHP)

- Kağıthane Belediyesi: Fazlı Kılıç (AK PARTİ)

- Kartal Belediyesi: Altınok Öz (CHP)

- Küçükçekmece Belediyesi: Temel Karadeniz (AK PARTİ)

- Maltepe Belediyesi: Ali Kılıç (CHP)

- Pendik Belediyesi: Salih Kenan Şahin (AK PARTİ)

- Sancaktepe Belediyesi: İsmail Erdem (AK PARTİ)

- Sarıyer Belediyesi: Şükrü Genç (CHP)

- Silivri Belediyesi: Özcan Işıklar (CHP)

- Sultanbeyli Belediyesi: Hüseyin Keskin (AK PARTİ)

- Sultangazi Belediyesi: Cahit Altunay (AK PARTİ)

- Şile Belediyesi: Can Tabakoğlu (AK PARTİ)

- Şişli Belediyesi: Hasan Hayri İnönü (CHP)

- Tuzla Belediyesi: Şadi Yazıcı (AK PARTİ)

- Ümraniye Belediyesi: Hasan Can (AK PARTİ)

- Üsküdar Belediyesi: Hilmi Türkmen (AK PARTİ)

- Zeytinburnu Belediyesi: Murat Aydın (AK PARTİ)