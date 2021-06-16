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Siyaset Eyüpsultan Belediyesi, İBB'nin yalanıyla böyle dalga geçti
Siyaset

Eyüpsultan Belediyesi, İBB'nin yalanıyla böyle dalga geçti

Eyüpsultan Belediyesi, İBB CHP Grup Bşakanvekili Doğan Subaşı'nın yalanını ti'ye aldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 22:04:00 -
Eyüpsultan Belediyesi, İBB'nin yalanıyla böyle dalga geçti

 yeniakit.com.tr 

Yalan siyasetine devam eden CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) beceriksizliğini örtmek için AK Partili belediyeleri hedef göstermeye çalışıyor. Ancak her yalanı kısa süre içinde elinde patlayan CHP'liler rezil olmaya devam ediyor.

Son olarak İBB CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı'nın ortaya attığı yalan elinde patladı. Subaşı, AK Partili Eyüpsultan Belediyesi'nin Silahtarağa Atıksu Biyolojik Arıtma Tesisi projesinin iptal eidlmesi için İBB'ye başvuru yaptığını ileri sürdü.

Ti'ye aldılar

Eyüpsultan Belediyesi, gerçeklik payı bulunmayan bu iddiayı ti'ye alarak yalanladı. Eyüpsultan Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Peki bundan Eyüpsultan Belediyesi’nin haberi var mı?" denildi.

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