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Spor Eyüpspor'un ardından çalıştırmak istediği takımı açıkladı!
Spor

Eyüpspor'un ardından çalıştırmak istediği takımı açıkladı!

Yeniakit Publisher
2024-04-25 13:36:00 -
Eyüpspor'un ardından çalıştırmak istediği takımı açıkladı!

İlk teknik direktörlük deneyiminde Eyüpspor'u, Trendyol Süper Lig'e çıkarmayı başaran Arda Turan samimi açıklamalarda bulundu. Arda Turan kariyerinin en doğru zamanında Galatasaray'ı çalıştırmak istediğini söyledi.

İlk teknik direktörlük deneyiminde Eyüpspor'u, Trendyol Süper Lig'e çıkarmayı başaran Arda Turan samimi açıklamalarda bulundu. Arda Turan kariyerinin en doğru zamanında Galatasaray'ı çalıştırmak istediğini söyledi.

Eyüpspor'u, Trendyol Süper Lig'e çıkararak ilk teknik direktörlük deneyiminde büyük bir başarı elde eden Arda Turan geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Arda Turan, "İyi bir Galatasaraylıyımdır. Saklamaya gerek yok. Okan Buruk gerçekten muhteşem bir hoca. Puan rekorlarını kırıyor. Seyirci olarak bizi çok sevindiren bir hoca. Hayallerimin içerisinde Galatasaray'a teknik direktör olmak var ama bu doğru zamanda doğru şartlarda olmalı" dedi.

Açıklamalarına devam eden Arda Turan, "5 sene mi 10 sene sonra mı olur bilmem. Asbaşkanıma da vermiş olduğum bir söz var. Ne zaman bonservisim onda. Ne zaman isterse istediği gibi yönlendirebilir. Kalbimin bir tarafında her zaman Galatasaray var." ifadelerini kullandı.
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