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Spor Eyüpspor'dan Yeni Malatyaspor'a geçit yok!
Spor

Eyüpspor'dan Yeni Malatyaspor'a geçit yok!

1. Lig’in 3. haftasında Eyüpspor, Yeni Malatyaspor’u ağırladı. Müsabaka ev sahibi ekibin 3-2’lik galibiyetiyle sona erdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-27 07:16:00 -
Eyüpspor'dan Yeni Malatyaspor'a geçit yok!

6. dakikada ceza yayı dışında topu alan Nshimirimana'nın şutunu kaleci Harun oyun alanı içine çeldi. Dönen topu Cengizhan kafayla ağlara gönderdi. 0-1
9. dakikada sağ kanatta topu alan Eze'nin ceza sahası içine yerden verdiği pasta topu alan Sinan'ın şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1
57. dakikada sağ taraftan Berkan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Claro'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1
66. dakikada Berkan'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Abdulsamed'den oyun alanı içine döndü. Dönen topu Dibba filelerle buluşturdu. 3-1
90+5. dakikada sol tarafta topu alan Cengizhan ceza sahası içine girerek çaprazdan meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-2

Stat: Eyüp

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Sezgin Çınar, Ali Can Alp

Eyüpspor: Harun, Murat, Claro, Uğur, Berkan, İbrahim, Sinan (Can dk. 90+1 ?), Ahmed Ildız ? (Bekir dk. 28) Ahmet Yazar (Ezeh dk. 46), Dibba (Sekidika dk. 83 ?), Eze (Umut Bulut dk. 90+1 ?)
Yedekler: Cengiz, Erdem, Arda, Ahmet Özkaya, Fethi Özer
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Taha, Yiğit Burak, Buğra (Berat dk. 86 ?), Cengizhan, Nshimirimana (Atakan dk. 65), Doğukan, Ogün, Donsah, Malle (Yakup dk. 78)
Yedekler: Oytun, Alperen, Erşan, Emircan, Mert, Kerem, Berat
Teknik Direktör: Cihat Arslan

Goller: Cengizhan (dk. 6 ve 90+5) (Yeni Malatyaspor), Sinan (dk. 9), Claro (dk. 57), Dibba (dk. 66) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Burak, Buğra (Yeni Malatyaspor), Ezeh (Eyüpspor)

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