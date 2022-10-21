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Spor Eyüpspor-Sakaryaspor maçı hangi kanalda şifresiz mi?
Spor

Eyüpspor-Sakaryaspor maçı hangi kanalda şifresiz mi?

TFF 1.Lig’de 10.hafta heyecanı yaşanacak. Futbolseverler ise Eyüpspor-Sakaryaspor maçının ne zaman saat kaçta oynanacağını araştırıyor. Peki, Eyüpspor maçı ne zaman oynanacak?

Yeniakit Publisher
2022-10-21 15:07:00 -
Eyüpspor-Sakaryaspor maçı hangi kanalda şifresiz mi?

Cuma gününün gelmesiyle birlikte bu hafta liglerde hangi maçların oynanacağı merak edilmeye başlandı. Peki, Eyüpspor maçı ne zaman oynanacak?

Eyüpspor-Sakaryaspor maçı hangi kanalda şifresiz mi?

Eyüpspor ile Sakaryaspor bu akşam karşı karşıya gelecek. Saat 20.00’de başlayacak olan maçı beIN Sports 2 ve TRT Spor naklen yayımlayacak. İşte, haftanın programı:

21 Ekim Cuma:

20.00 Eyüpspor-Sakaryaspor (Eyüp)

22 Ekim Cumartesi:

13.30 Manisa FK-Çaykur Rizespor (Mümin Özkasap)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Pendikspor (Aktepe)

16.00 Altay-Erzurumspor FK (Alsancak Mustafa Denizli)

19.00 Altaş Denizlispor-Altınordu (Denizli Atatürk)

23 Ekim Pazar:

13.30 Bodrumspor-Beyçimento Bandırmaspor (Bodrum İlçe)

16.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

19.00 Yılport Samsunspor-Boluspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

24 Ekim Pazartesi:

20.00 Adanaspor-Gençlerbirliği (Yeni Adana)

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