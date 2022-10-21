Eyüpspor-Sakaryaspor maçı hangi kanalda şifresiz mi?
TFF 1.Lig’de 10.hafta heyecanı yaşanacak. Futbolseverler ise Eyüpspor-Sakaryaspor maçının ne zaman saat kaçta oynanacağını araştırıyor. Peki, Eyüpspor maçı ne zaman oynanacak?
Cuma gününün gelmesiyle birlikte bu hafta liglerde hangi maçların oynanacağı merak edilmeye başlandı. Peki, Eyüpspor maçı ne zaman oynanacak?
Eyüpspor-Sakaryaspor maçı hangi kanalda şifresiz mi?
Eyüpspor ile Sakaryaspor bu akşam karşı karşıya gelecek. Saat 20.00’de başlayacak olan maçı beIN Sports 2 ve TRT Spor naklen yayımlayacak. İşte, haftanın programı:
21 Ekim Cuma:
20.00 Eyüpspor-Sakaryaspor (Eyüp)
22 Ekim Cumartesi:
13.30 Manisa FK-Çaykur Rizespor (Mümin Özkasap)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Pendikspor (Aktepe)
16.00 Altay-Erzurumspor FK (Alsancak Mustafa Denizli)
19.00 Altaş Denizlispor-Altınordu (Denizli Atatürk)
23 Ekim Pazar:
13.30 Bodrumspor-Beyçimento Bandırmaspor (Bodrum İlçe)
16.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)
19.00 Yılport Samsunspor-Boluspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
24 Ekim Pazartesi:
20.00 Adanaspor-Gençlerbirliği (Yeni Adana)