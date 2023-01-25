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Spor Eyüpspor, Del Valle'yi kadrosuna kattı
Spor

Eyüpspor, Del Valle'yi kadrosuna kattı

1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, son olarak Ümraniyespor'da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu Yonathan Del Valle'yi transfer etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-25 16:54:00 -
Eyüpspor, Del Valle'yi kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarını sürdüren Eyüpspor, kadrosuna bir takviye daha yaptı.

İstanbul ekibi, son olarak Ümraniyespor'da oynayan Venezuelalı futbolcu Yonathan Del Valle'yi renklerine bağladı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, uzun süredir ülkemizde futbol oynayan ve en son Ümraniyespor forması giyen deneyimli futbolcu Yonathan Del Valle ile sözleşme imzaladı. Del Valle'ye 'hoş geldin' diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz" denildi.

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