Eyüpspor-Bandırmaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Eyüpspor-Bandırmaspor CANLI İZLE | 1.Lig'de play-off yarı final heyecanı başlıyor. Eyüpspor ile Bandırmaspor Süper Lig'e yükselecek takım olabilmek adına zorlu yarı final turuna çıkacak. Peki, Eyüp Bandırma maçı ne zaman?
Ankaragücü ve Ümraniyespor'un ardından Süper Lig'e yükselecek üçüncü takım 1.Lig play-off turuyla belli olacak. Turda ilk maçlar bugün oynanacak. Peki, Eyüpspor-Bandırmaspor maçı ne zaman?
Eyüpspor-Bandırmaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Eyüpspor ile Bandırmaspor bu akşam play-off turu ilk maçında karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı TRT Spor, beIN Sports 1 ve beIN Max 1 kanalları naklen yayımlayacak. İki ekip arasındaki rövanş maçı ise 29 Mayıs Pazar günü saat 15.30'da oynanacak.