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Spor Eyüpspor-Bandırmaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor

Eyüpspor-Bandırmaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Eyüpspor-Bandırmaspor CANLI İZLE | 1.Lig'de play-off yarı final heyecanı başlıyor. Eyüpspor ile Bandırmaspor Süper Lig'e yükselecek takım olabilmek adına zorlu yarı final turuna çıkacak. Peki, Eyüp Bandırma maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-05-25 09:44:00 -
Eyüpspor-Bandırmaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Ankaragücü ve Ümraniyespor'un ardından Süper Lig'e yükselecek üçüncü takım 1.Lig play-off turuyla belli olacak. Turda ilk maçlar bugün oynanacak. Peki, Eyüpspor-Bandırmaspor maçı ne zaman?

Eyüpspor-Bandırmaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Eyüpspor ile Bandırmaspor bu akşam play-off turu ilk maçında karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı TRT Spor, beIN Sports 1 ve beIN Max 1 kanalları naklen yayımlayacak. İki ekip arasındaki rövanş maçı ise 29 Mayıs Pazar günü saat 15.30'da oynanacak.

BB Erzurumspor-İstanbulspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
BB Erzurumspor-İstanbulspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Spor

BB Erzurumspor-İstanbulspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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