Eyüpspor-Bandırmaspor maç sonucu (ÖZET)
1.Lig play-off yarı final ilk maçında Eyüpspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise maçın kaç kaç sona erdiğini araştırmaya başladı. Peki, Eyüpspor-Bandırmaspor maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig'e yükselecek olan üçüncü takım play-off maçlarıyla belli olacak. 1.Lig play-off yarı finali ilk maçında Eyüpspor ile Bandırmaspor karşılaştı. Peki, maç kaç kaç bitti?
Eyüpspor-Bandırmaspor maç sonucu (ÖZET)
Eyüpspor, Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti. Turun rövanş maçı 29 Mayıs Pazar günü oynanacak.