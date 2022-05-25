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Spor Eyüpspor-Bandırmaspor maç sonucu (ÖZET)
Spor

Eyüpspor-Bandırmaspor maç sonucu (ÖZET)

1.Lig play-off yarı final ilk maçında Eyüpspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise maçın kaç kaç sona erdiğini araştırmaya başladı. Peki, Eyüpspor-Bandırmaspor maçı kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2022-05-25 21:43:00 - 2022-05-25 23:05:34
Eyüpspor-Bandırmaspor maç sonucu (ÖZET)

Süper Lig'e yükselecek olan üçüncü takım play-off maçlarıyla belli olacak. 1.Lig play-off yarı finali ilk maçında Eyüpspor ile Bandırmaspor karşılaştı. Peki, maç kaç kaç bitti?

Eyüpspor-Bandırmaspor maç sonucu (ÖZET)

Eyüpspor, Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti. Turun rövanş maçı 29 Mayıs Pazar günü oynanacak.

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