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Etkinlikler Eyüp Sultan'da Kadir gecesi coşkusu!
Etkinlikler

Eyüp Sultan'da Kadir gecesi coşkusu!

Yeniakit Publisher
2024-04-05 21:58:00 - 2024-04-05 22:08:06
Eyüp Sultan'da Kadir gecesi coşkusu!

Kadir Gecesi'nde iftarlarını Eyüpsultan'da yapmak isteyen binlerce vatandaş cami avlusunu ve etrafındaki parkları doldurdu.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının bitimine günler kala vatandaşlar Eyüpsultan'da buluştu.

Kur-an Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'nde vatandaşlar hem ibadetlerini yerine getirmek hem de bir arada iftarlarını açabilmek için Eyüpsultan'a geldi.

Akşam ezanının okunması ile oruçlarını açan vatandaşlar Eyüpsultan Camii avlusunu, Eyüpsultan Meydanı'nı doldurdu.
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