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Eyüp Sultan Camisi’nde Kur’an-ı Kerim ve ilmihal kitaplarının yere bırakılmasına tepki

Eyüp Sultan Camisi’nde vatandaşların hediye ettikleri, diyanet yayını olmayan kitaplar cami raflarından uzaklaştırılıyor.

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:24
Eyüp Sultan Camisi’nde Kur’an-ı Kerim ve ilmihal kitaplarının yere bırakılmasına tepki

Eyüp Sultan Camisi’nde vatandaşların hediye ettikleri, diyanet yayını olmayan kitaplar cami raflarından uzaklaştırılıyor. Fazla ve cildi bozulan Kur’an-ı Kerimler de raflardan toplandı. Ancak ihtiyaç olan kütüphane ve camilere gönderilmesi gereken musafı şerifler ve ilmihal kitapları camide bir köşeye yığıldı. Yere yayılan musaflar ve dini kitaplar cemaatin içini sızlatıyor. Ayakkabı poşeti kolileri ile gönderilmeye hazır hale getirilen dini kitapların üzerine gelişigüzel bir şekilde bırakılmış açık Kur’an-ı Kerim’ler de Eyüp Sultan’a namaz kılmaya gelen hassas vatandaşları üzüyor.


Eyüp Sultan Camisi’nde bulunan Kur’an-ı Kerim ve dini kitaplar caminin köşesindeki bir bölümde ayakkabı poşeti kolilerinin üzerine dizildi. İhtiyaç sahibi okul ve kütüphaneler dururken caminin köşesinde gelişigüzel bir şekilde istiflenen kitapları görenler, kıymetli eserlerin bir an önce ihtiyaç sahibi okul ve kütüphanelere gönderilmesini istedi.


Dinimizin, ilim yazıldığı için boş kağıda bile hürmet gösterdiğine dikkat çeken Adil Hece, “Yazı yazılabilecek kağıdı, el silmek için kullanmak mekruh olarak kabul ediliyor. Kur’an-ı Kerimler belden aşağı tutulması uygun olmuyor. Suudiler buna dikkat etmiyorlar. Vehhabi ekolü gibi camilerde Kur’an-ı Kerimlerin belden aşağı konulması ehli sünnet milletimizi rahatsız ediyor. Din adamları bunlara dikkat etmelidir. Eyup Sultan Camisi’nde belden aşağı duran musafı şerifler bir an önce gidecekleri yere gönderilmeli, veya bel üstüne çıkartılmalıdır. Dinimizde, musaf ve cüzlerin rastgele yere bırakılması gühahtır, ayıptır” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:24
  1. kitap

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