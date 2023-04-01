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Gündem EYT'liler için ilk maaş ödemesi ne zaman? Bakan Bilgin canlı yayında açıkladı
Gündem

EYT'liler için ilk maaş ödemesi ne zaman? Bakan Bilgin canlı yayında açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-04-01 07:38:00 -
EYT'liler için ilk maaş ödemesi ne zaman? Bakan Bilgin canlı yayında açıkladı

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT gündemine detayları paylaştı. Bakan Bilgin, EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı sorusuna yanıt verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında EYT gündemine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu.

"EYT'liler maaşını ne zaman alacak?" sorusuna açıklık getiren Bilgin, "Mart ayında EYT için başvuran herkes nisan ayında maaşlarını alacak. Hangi gün bağlanırsa o ay içerisinde alacak. Bir hak kaybı yok. İkincisi biz bu fazla mesaiyle çalışmayı hızlandırıyoruz. Mayıs ayında bütün müracaat edenlerin maaşları ödenmiş olacak. Şunun altını çizmem lazım, olağanüstü bir çalışma. Ortalama bizim her ay maaş bağlanan emekli sayımız 35 bin civarında. Şu anda bağlanan işlemi tamamlanmış sayı 250 binden. Bağlandığı gün maaşlarını alacaklar. Ne ikramiyede ne maaşta hak kaybı var. Devletimiz bu konunun kaynağını ayırmıştır. EYT'lilerimiz, emekliliği hak edenler maaşları, ikramiyeleri yatacaktır. Biz Mayıs ayı içerisinde tamamını maaşlarını ödeyeceğiz." dedi.

Diğer gelişmelere ilişkin konuşan Bilgin, "Şehit, gazi, dul ve yetimlerin maaşlarını asgari ücret düzeyine getirdik. Güneydoğu'ya gittiğimizde daha çok korucu aileleri veya korucu dernekleri onların talepleriyle karşılaşmıştım. Onların dernek başkanlarına söz vermiştim. Dün onu da çözdük onların da emeklilerin maaşlarını 7 bin 500 TL yaptık. O aileler millet için ülke için her şeylerini vermiş aileler. Sosyal devlet bütün bunlara hassasiyetle yaklaşması gereken anlayışa sahip olmalıdır." ifadelerini kullandı.

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