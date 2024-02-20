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Ekonomi EYT’liler için 2 kritik tarih!
Ekonomi

EYT’liler için 2 kritik tarih!

Yeniakit Publisher
2024-02-20 17:24:00 -
EYT’liler için 2 kritik tarih!

Ocak'ta yüzde 49.25 oranında zam alan emekliler Nisan ve Haziran aylarında 3 bin TL'ye çıkartılan iki ayrı ikramiye alacak. Peki emeklilik için başvuran EYT'liler ya da henüz başvurmamış sigortalılar bu paraları ve refah paylarını alabilecek mi? İşte o kritik tarihler

Ocak'ta yüzde 49.25 oranında zam alan emekliler Nisan ve Haziran aylarında 3 bin TL'ye çıkartılan iki ayrı ikramiye alacak. Peki emeklilik için başvuran EYT'liler ya da henüz başvurmamış sigortalılar bu paraları ve refah paylarını alabilecek mi? İşte o kritik tarihler
Milyonlarca emekli Ocak ayı ile ilgili zamlı maaşlarını almaya başladı.
Geçen ay farkları sonradan yatırılan yeni aylıklar bu ay emeklilerin hesabına tam olarak yatırılacak. Bundan sonra da Temmuz ayına kadar bu aylıklar ödenecek ve Temmuz ayında yeni oranlar belli olacak. Bu arada emekliler için ödenecek iki bayram ikramiyesinin yüzde 50 artırılarak 6 bin liraya çıkartıldığını da Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. TBMM'ye sunulan yaszal düzenleme çıktıktan sonra artışlar z1 Nisan'dan itibaren ikramiyelere yansıtılacak. Burada başvurmasına rağmen henüz emeklilik işlemleri tamamlanmamış, ya da emeklilik için başvuru tarihi daha gelmemiş sigortalılar ve EYT'lilerin değişikliklerden nasıl yararlanacağı merak ediliyor.

İKRAMİYE İÇİN TARİH ŞARTI

İşte hem ikramiye hem refah payı artışlarının yeni emeklilere ve EYT'lilere nasıl yansıyacağı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Bilindiği gibi bayram ikramiyeleri Sosyal Güvenlik Kurumundan maaş alan vatandaşlara ödeniyor. Yani
burada ana kriter aylık alıyor olmak.
Dolayısıyla emekliler açısından da aylığı ödenenler ya da ödenmeye, bir başka deyişle hesaplanmaya başlayanlar hak sahibi oluyor. Bu yıl için ilk ikramiye Ramazan bayramı öncesi 1-9 Nisan tarihlerinde ödenecek.
Yani 1 Nisan itibariyle maaş almaya hak kazanmış ya da kazanacak tüm emekliler bu ikramiyeyi alacak.
Eğer EYT'liler ya da diğer sigortalılar 31 Mart gününe kadar emeklilik için başvurmuşlarsa, işlemleri bitmese de Ramazan bayramı ikramiyesini hak edecekler.Örneğin Şubat ayında başvuran bir EYT'li sigortalı için ilk aylık tarihi 1 Mart olacak ve bu tarihten itibaren aylığı hesaplanacak.
Mart ayında başvuran birisi için ise emekli aylığı 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak ve hesaplanacak.
Böylece her iki emekli de işlemleri bitsin ya da bitmesin toplu para alacağı zaman ikramiye de içinde olacak.
Yılın ikinci ikramiyesi ise Kurban bayramı öncesinde yani 10-15 Haziran haftasında ödenecek. Bu durumda 31 Mart'a kadar emeklilik için başvurmuş EYT'liler ve sigortalılar işlemleri bitmemiş olsa bile hem Ramazan bayramı hem de Kurban bayramı ikramiyelerini alacaklar.
Nisan ve Mayıs aylarının sonuna kadar başvuran EYT'liler ve sigortalılar ise sadece Kurban bayramı ikramiyesini alabilecekler.

ZAMLAR NASIL YANSIYACAK?

Emeklilik için müracaat eden EYT'liler ve diğer sigortalıların merak ettiği diğer konu ise yapılan Ocak ve Temmuz artışları. Bu artışlar aylıklar hesaplanırken maaşlara nasıl yansıtılıyor şimdi buna bakalım.
Öncelikle emeklilik için başvurduğunuz tarih hem aylık alma ve hesaplama
günü açısından hem de zamların ve refah paylarının uygulanması açısından önem kazanıyor. Örneğin Eylül, Ekim 2023 tarihlerinde başvuran bir EYT'linin aylıklarına yapılacak artışlarda 2023 yılında yapılan tüm zamlar dahil ediliyor. Bu emeklinin aylığı örneğin Eylül'de başvurduğu için Ekim ayının 1'inden itibaren hesaplandığından Ocak 2024 tarihindeki artışlardan da yararlanıyor.
2024 yılında başvuran tüm EYT'liler ve diğer emekli olacak sigortalılar da bu yıl yapılacak tüm enflasyon artışlarından ve refah paylarından faydalanacak. Örneğin Ocak ayında başvuran bir sigortalının emekli maaşı 1 Şubat'tan itibaren hesaplanacak. Bu hesaplama sırasında emekliye hem yüzde 37.57 oranındaki enflasyon artışı hem de 11.68 puanlık refah payı eklenecek.
Bu emekli Temmuz ayında da yeni yapılacak artışı aylığında görecek.
EYT'li sigortalı eğer başvuruyu Temmuz artışından sonra yaparsa örneğin Ağustos ayında yaparsa bu kez aylığı 1 Eylül'den itibaren hesaplanacak ve 2024 yılı içinde yapılan tüm artışlar hesaba katılacak. Bu emekli aylığına ayrıca Ocak 2025 zammını da ekleyecek.

İkramiyeler nasıl ödenecek?

ÖNCEKİ TUTARLAR

Emekli: 2.000 TL ikramiye Yüzde 75 ölüm aylığı alanlar: 1.500 TL ikramiye Yüzde 50 ölüm aylığı alanlar: 1.000 TL ikramiye Yüzde 25 ölüm aylığı alanlar: 500 TL ikramiye
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YÜZDE 50 ZAMLI TUTARLAR

Emekli: 3.000 TL ikramiye Yüzde 75 ölüm aylığı alanlar: 2.250 TL ikramiye Yüzde 50 ölüm aylığı alanlar: 1.500 TL ikramiye Yüzde 25 ölüm aylığı alanlar: 750 TL ikramiye

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