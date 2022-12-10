EYT'liler dikkat! EYT'de yaş şartı var mı, değişti mi? EYT düzenlemesi ile ilgili haber: Uzman isim tek tek anlattı!

EYT düzenlemesinin aralık ayında meclise gelmesi bekleniyor. Vatandaşın ise akıllındaki sorular bitmiyor. Düzenlemeye yönelik yetkili ağızlardan gelecek her bilgi takip ediliyor. TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Cem Kılıç, katıldığı NTV canlı yayınında tüm bilinmeyenleri anlattı.

EYT SONRASI MAAŞIN DÜŞER Mİ?

Düzenleme ile ilgili en çok merak edilen konuların başında “EYT çıkınca maaşım düşer mi?” sorusu geliyor. Kılıç bu soruya şu şekilde cevap verdi: "Bunlar tamamen uydurma laflar. Mevcut aylıkların azalması nasıl mümkün olur? Burada söylenmek istenen bütçeye yük getirmesi durumunda ileride hükümetler aylık bağlama oranlarını daha da düşürür mü? Zaten şu anda düşük, ben daha fazla düşeceğini düşünmüyorum"

KADEMELİ YAŞ DÜZENLEMESİ GELECEK Mİ?

Canlı yayında bir vatandaştan gelen “EYT çıkacak ama prim günü koşullarında değişiklik olacak mı? Ya da kademeli yaş mı gelecek?” sorusunu Kılıç şu sözlerle yanıtladı: Kademli yaş düzenlemesi olmayacak. Sayın Bakan yaş ile ilgili bir düzenleme olmayacağını paylaştı. Prim günü koşullarında da değişiklik olması doğru değil ve açıklamalara istinaden muhtemelen de olmayacaktır.

Sözlerine devam eden Kılıç “8 Eylül 1999 öncesinde 4A SGK kadınlar 20 yıl, erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 prim günü koşulu tekrar yürürlüğe koyulacak. Bağ-kur'lular içinse 1999 öncesi koşullar kadınlarda 7200 prim günü erkeklerde ise 9000 prim günü, devlet memurları açısından aynı kadınlarda 7200 prim günü erkeklerde ise 9000 prim günü emekli olabiliyordu. Sayın Bakan'ın açıklamalarından koşulların tekrar bu şekilde olması yönünde bekleniyor. ”dedi.

KAMU ÇALIŞANLAR EYT’DEN YARARLANACAK MI?

“Kamuda çalışanlar da EYT'den yararlanabilir. Devlet memuru kadın ve erkek çalışanlar 8 Eylül 1999 öncesi işe girdiyse aynı şekilde yararlanacak” sözlerini kullanan Kılıç, “Sayın Bakan'ın 1,5 milyon kişi açıklaması yanlış anlaşıldı. Bu rakam toplam rakamı değil ilk planda sigortalılık süresini ve prim gününü tamamlayanları ifade ediyor. EYT'den faydalanacak kişi sayısı 1,5 milyon ile sınırlı kalmayacak. Eksik sigorta günü ve prim gün sayısı olanlarda gelecek dönemlerde bu kanundan faydalanabilecek.”

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI İLE EYT’Lİ OLABİLİR MİYİM?

Askerlik ve doğum borçlanması da konu dair en fazla araştırılan konuların başında geliyor. Kılıç “Askerlik borçlanması kritik bir mevzu. Borçlanmanın yılbaşından önce yapılması gerekir çünkü asgari ücretin yeni yılda değişmesi ile Sosyal Güvenlik Sistemi'ndeki tüm parametreler değişime uğrayacaktır” açıklamasını yaparak “Borçlanma tutarı yükselecektir. Ancak her askerlik borçlanması bu EYT kapsamına girmez. Askerlik Borçlanması için birinci koşul, eğer askerlik hizmeti henüz işe başlamadan önce yapıldıysa borçlanın derim. Çünkü o zaman sigortalılık başlangıcınızı borçlandığınız süre kadar öne çeker.

96,97 yıllarda askerlik yapan onu borçlanarak öne çekebilir ve EYT kapsamına girer. Askerlik borçlanması 1999 öncesine çekilir ise faydanabilir.” Dedi.

Doğum borçlanması konusunda ise “Kadınlar için doğum borçlanması sigorta prim gününü artırır. Erkeklerde olduğu gibi sigorta başlangıcını öne çekmez. Dolayısıyla 2000 yılında sigorta giriş varsa malesef doğum borçlanması yapılsa da EYT uygun hale gelmez.” Açıklamasını yaptı.

Diğer bir haber ise; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT konusunda olaya el koyduğunu açıklayan Kelkitlioğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’nin baskılarına rağmen EYT’de yaş sınırı olmayacağını duyurdu.

Kelkitlioğlu’nun milyonlarca EYT’linin yüreğine su serpen paylaşımı şöyle: “Her ne kadar işveren EYT konusunda Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’ye baskı yapsa da! Aldığım bilgilere dayanarak iddia ediyorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya el attı!