EYT'de son gelişme - EYT çıkacak mı? EYT son dakika: Vedat Bilgin ve Cumhurbaşkanı açıklaması! EYT, erken emeklilik detayları

EYT son dakika haberleri 26 Kasım 2022 için araştırılmaya başladı. Emekli adayları için uzun bir süredir değerlendirilen yasanın Meclis'e geleceği tarih netlik kazanmaya başlıyor. AK Partiden EYT açıklaması son dakika açıklaması var mı, EYT son dakika gelişme bugün Meclis'te görüşüldü mü gibi soruların cevaplarını vatandaşlar merak ediyor. EYT’de zaman daralırken yeni düzenlemeden yararlanmak isteyenler sorularına tek tek cevap bulmak istiyor. EYT’de son dakika detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Peki, EYT çıkacak mı? Borçlanma başlangıcı öne çeker mi? Fiili hizmet zammı ile emeklilik öne çekilir mi? EYT'de son gelişme ne? İşte EYT’ye dair önemli bilgiler...

EYT son dakika haberi: Emeklilikte yaşa takılanlar için 2023 itibariyle emeklilik yolu resmen açılıyor. EYT yasası Aralık ayında TBMM'ye gelecek ardından yeni yılda yürürlüğe girecek.

BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

EYT'lilerin durumuyla ilgili çalışmalar hakkında Bilgin şunları söyledi:

"EYT için kapsamlı bir çalışma yaptık, aralık ayının başında tamamlanmış olacak."

"ARKA ARKAYA AÇIKLANACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda Vedat Bey ekibiyle birlikte çalışmalarını devam ettiriyor. Önümüzdeki ay ve yeni yıl EYT ile asgari ücretin arka arkaya açıklandığı aylar olacak." ifadelerini kullandı.

Çalışmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmasının ardından TBMM'ye geleceğini vurgulayan Bakan Bilgin, "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz."

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Bilgin'in açıklamalarına bakıldığında EYT ile ilgili düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduktan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayını aldıktan sonra TBMM'ye gelecek. Düzenleme Meclis'e geldiğinde ise AK Parti ve MHP milletvekili sayısının yasa onay sayısı olan 300'ün üzerinde olması gözönünde bulundurulduğunda görüşmelerin ardından ay sonuna kadar düzenlemenin yürürlüğe girmesi bekleniyor.

EYT’ye yönelik tartışmalar sürerken düzenlemeden yararlanmak isteyen milyonlarca vatandaşın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kısa süre önce yaptığı açıklamasında prim düzenlemesinden bahsederek "EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder" ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin konuşmasının devamında Emekli olanların işe devam etmesi durumunda, normal çalışanlara göre primlerinin 5 puan yükseldiğini ve işverenlerin EYT düzenlemesinin hayata geçmesi sonrasında, bu farkın kaldırılmasını istediğini ifade etti. Yeni yapılan açıklama sonrası kafalardan soru işaretleri oluştu. İşte EYT hakkında merak ettiğiniz beş soru ve cevabı…

5 PUANLIK PRİM FARKLI KALDIRILDI MI?

EYT kapsamında emekli olan kişiler çalışmaya devam etmeleri durumunda diğer çalışanlarla aralarında 5 puanlık bir prim farklı ortaya çıkıyordu. Normal bir çalışan için sigorta primi brüt ücreti yüzde 37.5. Bu oranın yüzde 15’i çalışan kişinin maaşından kesilirken geri kalan yüzde 22,5’i işveren tarafından ödeniyor. Eğer düzenli olarak ödeme yapılıyorsa işverenin ödediği paydan yüzde 5 indirim yapılıyor. Emekli olarak çalışan kişilerde ise durum daha farklı. Emeklilerde yüzde 7.5 çalışandan, yüzde 24.5 işverenden olacak şekilde bir kesinti söz konusu. Bu şekilde arada yüzde 7’lik bir fark ortaya çıkıyor.

BORÇLANMA YAPILARAK BAŞLANGIÇ TARİHİ GERİ ÇEKİLEBİLİR Mİ?

Borçlanmalar genellikle vatandaşlar tarafından eksik prim gün sayısının tamamlanmasına yönelik olarak başvurulan bir yöntem. Doğum yapan kadınlar ya da askerlik yapan erkekler bu süreleri borçlanarak eksik kalan prim günlerini tamamlıyor. İlk defa sigortalı olunan tarihten öncesi askerlik, staj, doktora dönemine ilişkin borçlanmalar işe başlangıç tarihini geriye çekebiliyor. 5510 sayılı Kanun'un 41'inci maddesine göre, borçlandırılan süre, bu kanunun 38'inci maddesi uyarınca malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak ilk defa kapsama girilen tarihten önceki süre ise, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür.

ASKERLİK BORÇLANMASI BAŞLANGICI NE KADAR ÖNE ÇEKER?

Bir kişinin işe girdikten sonra askerlik borçlanması yapması halinde prim ödeme gün sayısını artırıyor, ancak emeklilik tarihi öne alınamıyor. Şubat 2000 tarihinde sigortalı işe başlayıp askerliğini 1999 yılında yapan borçlanarak emekli olabiliyor.

BORÇLANMA HAKKI KALDIRILABİLİR Mİ?

8 Eylül 1999'dan önce işe başlayan kişiler EYT kapsamına dahil ediliyor. Bu tarihten öncesi için borçlanma hakkı bulunuyor. Borçlanma hakkının kaldırılması ihtimali ise oldukça zayıf.

BORÇLANMADA FAZLA ÖDENEN PARA GERİ ALINABİLİR Mİ?

Borçlanma yapmalarına rağmen emeklilik hakkı elde edemeyen kişiler, ödedikleri primlerinin geri iadesini talep edebilirler. Eski SSK'lılar (4A) için 2008'den önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primi, 2008'den sonra ise sadece işçi primleri geri ödeniyor. Bağ-Kur’lular için ise tarih ayrımı yapmadan ödedikleri tüm primler geri iade edilebiliyor.

FİİLİ HİZMET ZAMMI İLE EMEKLİLİK ÖNE ÇEKİLEBİLİR Mİ?

EYT’de yıpranma payı en çok tartışılan konuların başında geliyordu. Yıpranma payının sigorta girişini 1999 öncesine çekmek gibi bir etkisi bulunmuyor. Öte yandan yıpranma hakkı olanlar Kasım 1999'da yani 2000 yılı öncesi fiili hizmet zammıyla çalışıldıysa yıpranma süresi geri çekilerek EYT kapsamına girelebilir.

MASADAKİ FORMÜL BELLİ!

Bakan Bilgin'in EYT formülü hakkında yaptığı açıklama şöyle:

"Bu konuyla ilgili şunu söyleyeyim bir defa. Birçok televizyon kanalında çeşitli uzmanlar ellerinde kalemle hesaplar falan yapıyorlar. Onların hiçbiri bizim önümüzde yok öncelikle onu söyleyeyim. Televizyonda çıkarıyorlar işte 'şunlar da girecek bunlar da çıkacak' öyle bir şey yok. 1999 yılı öncesi biliyorsunuz yaş ile ilgili bir sorun var. O sorunu biz çözüyoruz.

Önümüzde tek bir model var yani çok sayıda insan var tahmin edeceğiniz gibi. Onların teker teker durumlarını, primlerini, çalışma gün sayılarını, yılları gibi, bunları gözden geçirip, en uygun en kapsayıcı çözümlemeyi yapacağız."

Eyt Meclis'e ne zaman gelecek?

Emeklilikte yaşa takılanlar için 2023 itibariyle emeklilik yolu resmen açılıyor. EYT yasası Aralık ayında TBMM'ye gelecek ardından yeni yılda yürürlüğe girecek.