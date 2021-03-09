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Ekonomi EYT’de son dakika gelişmesi var mı?
Ekonomi

EYT’de son dakika gelişmesi var mı?

EYT son durum ne oldu? Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili hükümetten gelecek açıklamada. Bu anlamda "EYT’de son dakika gelişmesi var mı?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki, 2021 yılında EYT çıkacak mı? EYT son gelişmeleri haberimizde.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 21:40:00 -
EYT’de son dakika gelişmesi var mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili araştırmalar gündemden düşmüyor. Milyonlarca emekli adayının yakından takip ettiği emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili son dakika gelişmeleri araştırılıyor. EYT son durum ne oldu?

EYT’de son durum

Prim gün süresini doldurmuş fakat yaşı bekleyen milyonlarca EYT'li, Meclisin yeni yasama dönemine geçmesi ile birlikte hükümetin konuyla ilgili önemli bir adım atmasını bekliyor.

Eğer olumlu bir adım atılırsa kadınlar 20 erkekler de 25 yıl sigortalı olarak çalışma şartlarının yanı sıra 5 bin prim gün ödeme şartlarını yerine getirerek emekli olabilecekler.

Emeklilikte yaşa takılanlar için Finlandiya modeli görüşmeler arasında olsa bile bu konu şu sıralar askıda kaldı.

Ömer Çelik ne demişti?

AK Parti Basın Sözcüsü Ömer Çelik, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili, "Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti vardır. Bu maliyet altından kalkılacak bir maliyet değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir. Bazı partiler açıklama yapıyor. Onlar bu sorumluluğun altında değildir. Eğer çözülebilecek mesele varsa çözülmektedir. Talep edildiği gibi çözülmeyecek bir mesele söz konusuysa Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere AK Parti kadroları dürüst bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmaktadır." dedi.

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