EYT’de Çalışma Bakanı Vedat Bilgin heyecanı? Vedat Bilgin EYT’yi çıkarır mı?

EYT, son yapılan kabine değişikliği sonrası yeniden gündeme geldi. Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kurulması için yayımlanan kararnameden sonra yayımlanan Resmi Gazete'nin mükerrer sayısı ile bakanlar belli oldu. Karara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Vedat Bilgin atandı.

Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili iken emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yürüttüğü çalışma ile gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözümü noktasında çalışma hazırlanıp rapor sonulması için Vedat Bilgin’e talimat verdiği geçtiğimiz dönemlerde çokça konuşulmuştu. O dönemde gündeme gelen EYT konusunda bir açıklama yapan Vedat Bilgin şunları söylemişti: “Cumhurbaşkanı tarafından EYT konusunda çalışma yapmak üzere görevlendirildiğim bilgisi doğru değildir. Kurulumuzun EYT ile ilgili bir rapor hazırladığı bilgisi tamamen yanlıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizden böyle bir talebi olmamıştır. Bunlar tamamen söylentiden ibarettir.”

Vedat Bilgin EYT’yi çıkarır mı?

Emeklilikte yaşa takılanlar - EYT konusundaki sıkça ismi geçen Vedat Bilgin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na getirilmesi sonrası milyonlarca EYT’i için önemli bir gelişme olarak görüldü.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak EYT’lilerin sorunlarını yakın zamanda şu sözlerle dile getirdi: “Emeklilikte Yaşa Takılanlar, 4447 sayılı kanunun geriye doğru işletilmesi ile anayasal haklardan 2 ila 17 yıl mahrum bırakan bir yasanın mağduriyetini bizzat yaşayan kişilerdir. Öngörülebilir ilkesi, eşitlik burada ihlal edilmiştir. Bugün bir genç sigortalı olup çalışma hayatına başlarsa 65 yaşında emekli olacağını biliyor. Oysaki bizde böyle bir şart yoktu. Biz iki şartla emekli olacağımız söylenen süreçte çalışma hayatına girdik. Çoğumuz üç yıl, beş yıl, on yıllık çalışma hayatı içerisindeyken bir dakika dediler, size üçüncü bir şart getiriyoruz yaş haddiyle emeklilik planlarınızı, hayallerinizi, anayasal haklarınızı öteliyorum”

EYT konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan "Halkımıza hizmet etmek için zarar ediyorsak varsın zarar edelim" demişti. Başkan Erdoğan, Emeklilikte yaşa takılanlar, “Tutturmuşlar EYT. İskandinav ülkeleri bu sistemle battı. Yapmayacağız seçim kaybetsem bile bu işte yokum." diye konuşmuştu.