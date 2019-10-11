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EYT son dakika haberleri bugün var mı?

EYT’de son durum ne? Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Söz verdik, EYT'lilerin haklarını sonuna kadar savunacağız." demişti. Lütfü Türkkan son EYT açıklamasını Meclis’te yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuya ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu'nu görevlendirdiği ve EYT sorunun çözümü için bir çıkış yolu aranması için çalışmaların yapıldığı biliniyor.

11 Ekim 2019 Cuma 08:59
EYT son dakika haberleri bugün var mı?

EYT’de son durum ne? Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Söz verdik, EYT'lilerin haklarını sonuna kadar savunacağız." demişti. Lütfü Türkkan son EYT açıklamasını Meclis’te yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuya ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu'nu görevlendirdiği ve EYT sorunun çözümü için bir çıkış yolu aranması için çalışmaların yapıldığı biliniyor.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, EYT konusunda, ”Meclis'in açıldığı günden bu yana EYT konusunu hiç bırakmadık, bırakmamaya devam edeceğiz. Ben, araştırma önergesi verdim. Maliyeti nedir diye. Bu maliyetin hesaplanması için araştırma önergesi verdim. Bunun Meclis'te tartışılmasını isteyeceğiz. Hepimizin ortak iki sözümüz var biri EYT, biri 3600 ek gösterge. AK Parti ipe un sermesin gündeme getirmeye devam edeceğiz." demişti. Lütfü Türkkan son yaptığı EYT açıklamasında ise, "EYT'liler, Hükümetin ve Sayın Albayrak'ın gündeminde olmayabilir ama milyonlarca vatandaşımızı sıkıntıya sokan ilk gündem maddesi budur" ifadesini kullandı.

Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuya ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Bilgin’i görevlendirdiği ve sorunun çözümü için bir çıkış yolu aranması için çalışmaların yapıldığı biliniyor.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 08:59
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