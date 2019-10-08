EYT son dakika haberi EYT çıkıyor mu? İki bakandan ve EYT Derneğinden flaş açıklama

Son dakika: Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası yeni gelişmesi var mı? EYT çıkıyor mu? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan EYT açıklaması geldi. İki bakanın açıklamasına cevap olarak EYT Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Avcı'dan bir açıklama yaptı. Peki EYT son durum ne oldu? EYT çıkacak mı? 8 Ekim Salı EYT son dakika haberleri için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis’e çevrildi.

Milliyet'in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın AK Parti’nin Kızılcahamam kampında yaptığı sunumların ardından milletvekillerinden en çok gelen soru Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili oldu. EYT son durum nedir? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sorulara "EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok" diye yanıt verdi.

Bakan Albayrak'ın, sunumunda, "Seçimlerin yenilenmesi ve ekonomik saldırılar olmasaydı bugün ekonomideki veriler bizim istediğimiz noktada olacaktı. Ama çalışmalarımızı yaptık. En kısa sürede özellikle işsizlikte pozitif adımlar olacak" dediği öğrenildi.

EYT Derneğinden Albayrak ve Selçuk'a cevap

EYT Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Avcı, şu ifadeleri kullandı: "Sevgili Emeklilikte Yaşa Takılanlar .. Bugün çıkan haberlerde Hazine ve Maliye bakanı Sn. Berat Albayrak EYT ile ilgili bir çalışmamız yok diye bir açıklaması üzerine kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Bildiğiniz üzere Ankara Tandoğan mitingimizden iki gün önce Sn. Cumhurbaşkanımız R. Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sosyal Politikalar Komisyon başk yard. Sn. Vedat Bilgin bir rapor hazırlamakla görevlendirilmiş ve Sn. Gönül Boran ÖZÜPAK ve benimde dahil olduğum heyetimizle birlikte Çankaya köşküne davet edildik. Orada Sn. Vedat Bilgin'in söze başlarken eski sistemde bakan ve milletvekillerinin yapılan çalışmalarda etkili olduğu karar verme konusunda yetkili olduklarını iletti. Yeni başkanlık sistemiyle birlikte bu durumun değiştiğini Sn. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Sosyal Politikalar Komisyonlarının bu aşamada devreye girdiğini ve onların yaptığı çalışmaların çok önemli olduğunu çıkarılacak kanunların belirlenmesinde önemli rolleri olduğunu sonuç olarakta bu raporlaron Cumhurbaşkanının onayına gittiğini söylemiştir. Sözün özü olarak bizler bu açıklamaya istinaden Sosyal Politikalar Komisyon başkanlığı ve Cumhurbaşkanımızın açıklamaları olmadan diğer yapılan beyanatları dikkate almayacağız. Bizler her zaman olduğu gibi ellerimizden alınan anamızın ak sütü gibi helal haklarımızı geri almak için mücadele etmeye devam edeceğiz.”

"Biz, hakkımızdan hiçbir zaman vazgeçmedik”

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) bu akşam büyük bir etiket etkinliği düzenleyecek.

Etkinlik, saat 21.00'de gerçekleştirilecek.

Konu ile ilgili EYT Derneği tarafından açıklama yapıldı.

Açıklama şu şekilde:

"EYT’liyiz.

Anayasal hakkımız adına buradayız.

Biz, hakkımızdan hiçbir zaman vazgeçmedik; vazgeçmeyeceğiz.

Mücadelemiz sonuç alana kadar devam edecek.

Umudumuzu da mücadelemizi de asla bırakmayacağız."

EYT ile kimler ne zaman emekli olacak? EYT kimleri kapsayacak?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, EYT için Meclis gündemine gelecek olan 3 EYT teklifini şöyle açıkladı:EYT emeklilik birinci yöntem: 1969 ve öncesinde doğmuş yani 50 yaşını doldurmuş kadınlar ve 1964 ve öncesinde doğmuş yani 55 yaşını doldurmuş erkekler, 3600 gün pirim ödemişlerse birinci yöntemin yasalaşması halinde erken emekli olabilecekler.

EYT emeklilik ikinci yöntemde ise yaş şartı kaldırılacak. Çalışma günü ve pirim sayısı dikkate alınarak emekli olunabilecek. Yani 20 yıl çalışan bir kadın ve 25 yıl çalışan bir erkek, ikinci yöntemin yasalaşması halinde erken emekli olabilecekler. Ancak bu yöntemde de 1994 sonrasında işe başlayanların emeklilik şansı ortadan kalkmış olacak.

EYT emeklilik üçüncü yöntem ise EYT’lilerin de başından beri beklediği düzenleme. Buna göre ise 1999 öncesinde işe başlayıp 5 bin gün çalışmış olanların yaş şartına takılmadan emekli olmaları. Yasanın çıkması halinde ise süreç yaklaşık 2 3 ay sürecek ve EYT’liler 2020’nin ilk aylarından itibaren emekli olabilecekler.