EYT son dakika haber: Emeklilikte yaşa takılanlar partisi kuruldu

Türkiye’de halihazırda 6 milyona yakın emeklilikte yaşa takılan mağduru yani prim günlerini ödemiş olmasına rağmen yaş şartını tamamlamayı bekleyen kimse bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin ekonomisine büyük maliyet oluşturacağı için EYT’ye şimdilik karşı çıkmakta. EYT’lilerin mağduriyetini başta CHP olmak üzerinden muhalefet partileri çok kez kullanmakta. 2019 yerel seçimlerinde CHP, İYİ Parti ve HDP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim meydanlarında EYT’nin kendilerinin çözeceğini söylemesi muhalefetin emeklilikte yaşa takılan vatandaşların mağduriyetini kullandığının sadece bir örneği.

EYT partisi kuruldu

EYT mağdurları yıllardır hak mücadelesi veriyor. EYT’liler için oluşan mağduriyetin giderilmesi için emeklilik mağdurları İçişleri Bakanlığı’na başvuru yaparak Umut Partisi isminde partilerini kurdular. Partinin halihazırda genel başkanı olan Abdülkadir Bozkurt partinin kurulması ile birlikte emeklilikte mağdur olanlara seslendi. Umut partisi Genel Başkanı Bozkurt, “14 Nisan 2020 tarihinde vefakar yol arkadaşlarımla Umut Partisi’ni kurduk. Tüm mazlumlarım sesi olmak için bu yola çıktık. Yani, ülkede tabii ki 6 milyon EYT’li varken öncelikli onların sorunlarını çözüp, Türkiye gündeminden düşürmek. Ama Umut Partisi her zaman mağdur ve mazlumların yanında olacaktır.” İfadelerini kullandı.