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Ekonomi

EYT ile kim ne zaman emekli olacak?

EYT çıkarsa kimler, ne zaman emekli olacak? Emeklilikte yaşa takılanlar EYT’nin ne zaman çıkacağını merak etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere hem ekonomi hem de çalışma bakanları, EYT yasası yok dese de EYT'liler mücadelesine devam ediyor. Peki kimler EYT kapsamında yer alıyor. EYT ile kim ne zaman emekli olacak? İşte detayları...

Yeniakit Publisher
2020-07-05 15:44:00 - 2020-07-05 15:44:38
EYT ile kim ne zaman emekli olacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, EYT bekleyenlerin yaş ortalamasının 48 olduğunu belirterek bu yaşta emekli olunamayacağını söyledi. Bakan Selçuk, “Emeklilik dediğimiz şey, yaşlılık aylığıdır. Ne zaman alınır yaşlılık? Yaşlı olunca. EYT bekleyenlerin ortalama yaşı ise 48. Dünyanın hiçbir yerinde 48 yaşlı olarak kabul edilen bir yaş dilimi değil.Geçen seneye baktığımız zaman, emekli ettiğimiz nüfusun ortalama yaşı da 52-53 bandında. Türkiye halen yaptığı reformlar neticesinde 65 yaş ortalamasına ulaşmış değil. Bunun tamamen 65'e çıkması 2048 yılını bulacak. EYT'nin bize gösterdiği şey, emeklilik konusunda bir reforma ihtiyacımız olduğu." dedi.

EYT çıkarsa kim ne zaman emekli olur?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da diğer bir ifade ile EYT, 1999 yılında emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun ile ortaya çıkmıştır. 8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilik şartı, kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim günüydü. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan kanun ile emekli olabilmek için yaş şartı getirildi. Peki EYT çıkarsa kim ne zaman emekli olur?

EYT’lilerin talebi, 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik şartlarının uygulanması. Ola ki EYT yasası çıkar ve 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik şartları uygulanırsa, Emekli Sandığı statüsünden emeklilik için yaş şartı aranmaksızın erkeklerin 25, kadınların ise 20 tam yıl hizmet süreleri olması gerekecek.

EYT çıkarsa kimler, ne zaman emekli olacak? EYT’de en avantajlı kimler?
EYT çıkarsa kimler, ne zaman emekli olacak? EYT’de en avantajlı kimler?

Yaşam

EYT çıkarsa kimler, ne zaman emekli olacak? EYT’de en avantajlı kimler?

 

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