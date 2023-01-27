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Ekonomi EYT için merakla beklenen duyuruyu az önce Türkiye'ye yapıldı! O tarihe dikkat
Ekonomi

EYT için merakla beklenen duyuruyu az önce Türkiye'ye yapıldı! O tarihe dikkat

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, milyonların merak ettiği EYT düzenlemesiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 15:08:00 -
EYT için merakla beklenen duyuruyu az önce Türkiye'ye yapıldı! O tarihe dikkat

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Pazartesi günü EYT düzenlemesini Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz. Pazartesi basın toplantısı ile detaylarını açıklayacağız" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de gazetecilerin EYT'yle ilgili sorularını cevapladı.

Akbaşoğlu EYT gündemine ilişkin yaptığı açıklamada "EYT Pazartesi günü saat 12.00'de TBMM'de" ifadelerini kullandı.

AK Partili kurmaylar bakanlık yetkilileriyle teklifin maddelerini tek tek gözden geçirdi. Milletvekillerinin çoğunun imzası alındı. EYT ile ilgili düzenlemede sona gelindi.

Pazartesi duyuracağız

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "İnşallah pazartesi günü EYT ile ilgili teklifimizi Meclis Başkanlığımıza sunacağız. Bu konuda pazartesi günü saat 11.00'de bir basın açıklamasıyla da EYT düzenlemesinin neleri ihtiva ettiğini, nasıl bir kapsam içerisinde olduğunu kamuoyuna duyuracağız" yanıtını verdi.

Teklif daha sonra hızla Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Daha sonra Genel Kurul'da ele alınacak.

Şubat ayında teklifin yasallaşması bekleniyor

Düzenlemeden ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi yararlanacak. EYT'de yaş sınırı aranmayacak.

8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi olanlar için, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur ayrımı gözetilmeyecek.

Maaş hesaplaması

EYT düzenlemesi Meclis'ten geçtikten sonra 2 milyondan fazla kişiye emeklilik yolu açılacak. Ardından emekliler başvurularını yapacak. Hak sahipleri ilk aylıklarını başvuru dilekçesini verdikten sonraki ay başından itibaren alacak.

EYT'liler de bu süreçte aylıklarını hesaplamaya başladı. Prim gün sayısının fazla olması maaşı olumlu etkiliyor.

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