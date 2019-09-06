EYT çıkacak mı son durum ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT talimatı mı?

EYT konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip edilmekte. Özellikle seçimlerde Türkiye’nin gündeminden hiç düşmeyen konuların başında emeklilikte yaşa takılanlar vardı. Yerel seçim sonrası da konuşulmaya devam eden EYT’de son durum merak edilmekte. EYT’nin çıkması için Meclis’te bir düzenleme yapılması gerekmekte. Yani emeklilikte yaşa takılanların mağduriyeti giderilmesi için Meclis’te EYT görüşülmesi gerekmektedir. Meclis çalışmalarına ara verip tatile girdi. TBMM yeni yasama yılı çalışmalarına 1 Ekim’de başlayacak. Peki EYT Meclis’e gelecek mi? Erken emeklilik yasasında son durum ne? 6 Eylül 2019 Cuma emeklilikte yaşa takılanlar haberleri neler? EYT yasası ne zaman çıkacak? İşte EYT yasası hakkında son gelişmelere ilişkin detaylar.

EYT ne zaman çıkacak?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "EYT meselesi ben de her gün, mübalağa etmiyorum. Bir tweet attığınız zaman arkasından çok sayıda kardeşimiz EYT ile ilgili yazılar yazıyor. Hakikaten dinlediğimiz zaman biz de onların meselelerine daha yakından vakıf oluyoruz ama biz de şunu söylüyoruz." Şeklinde konuşmuştu. Kurtulmuş, “Türkiye'nin şartları var. Bu Türkiye'de artık erken emeklilik diyebileceğimiz erken yaşlardaki emekliliği kaldırabilecek bir sosyal güvenlik yapımız yok.”diye konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT talimatı

EYT son dakika gelişmesi bugün var mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak başkanlığındaki heyetin Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Vekili Profesör Doktor Vedat Bilgin ile Çankaya Köşkü'nde yapılan görüşmede nelerin konuşulduğu belli oldu. EYT Derneği Başkanı Özüpak'ın açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a talimatıyla komisyon kurularak EYT'lilerin sorunlarıyla ilgili akademik bir çalışma sunulacak. Özüpak, EYT, ABO, STAJ, GSS özellikle üzerinde durdukları konularla ilgili tüm mağduriyetlerin iletildiğini bildirdi.

EYT mağdurları miting mi yapacak?

Öte yandan emeklilikte yaşa takılanların (EYT), 8 Eylül Pazar günü Ankara’da miting yapacağı iddia edildi.

EYT'yi kim çıkardı?

8 Eylül 1999 öncesinde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubu olarak çalışma hayatına başlayan dönemin koalisyon hükümetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Yaşar Okuyan tarafından hayata geçti. Yaşar Okuyan geçtiğimiz aylarda CHP'ye katılmış, parti rozetini ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takmıştı.

Yaşar Okuyan, 24 Haziran öncesi, MHP'nin barajı geçmesi durumunda Tandoğan meydanında anıracağını söylemişti.