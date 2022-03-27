EYT bekleyenlere müjde: 2022 yılında çıkar mı? EYT yasası ile kim ne zaman emekli olacak?

Emeklilikte yaşa takılanlarda (EYT) emeklilik beklentisi ile ilgili AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’tan son dakika açıklaması geldi. Bir gazetecinin, EYT ve yıpranma konusunda gelinen son duruma ilişkin sorusu üzerine AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, şunları söyledi: "Milletin konuştuğu, talep ettiği, beklentilerinin tamamını masaya yatırırız. Bunların tamamıyla ilgili çalışmalarımızı öteden beri sürdürürüz. Milletin gündeminde olup da bizim gündemimizde olmayan hiçbir konu yoktur. Ancak devlet yönetiminde bir şeyi talep etmek başka bir şey, onu gerçekleştirebilmek başka bir şeydir. Taleplerin gerçekleştirilebilmesi için de eldeki imkanlar, fırsatlar, öncelikler çerçevesinde bu değerlendirmeler yapılır. Yaparken de milletin hayrına olacak şekilde sonuçlar alabilmek için gayret sarf edilir. Bundan milletimiz emin olsun bu konu epeydir bakanlığın da gündemindedir. Bu konuyu yeterince biliyoruz ve çalıştık. İnşallah milletin hayrına sonuçlanmasını ümit ederiz."

EYT son durum 2022: EYT çıkacak mı, kimleri kapsıyor?

Kısmi emeklilik ile 3600 prim gününü tamamlayan kadınların 50, erkeklerin ise 55 yaşında emekliye ayrılması öngörülüyor. Süre tamamlaması ise kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde ise 9000 gün sigortalılık gününü tamamlayanların yaşa bakılmadan emekli edilmesi demek. Gazeteciler, sağlık çalışanları, polisler ve askerlere tanınan yıpranma hakkının beden işçilerine de getirilmesi gündemde. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç EYT'nin kimleri kapsadığını açıkladı. Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; 8 Eylül 1999 tarihinden önceki koşulları yerine getiren herkese emeklilik hakkı sağlanırsa, prim günü ve sigortalılık süresi kriterini yerine getirenler yaşa bakılmaksızın emekli olabilir.

8 Eylül 1999 tarihinden önce SSK’lı kadınlar 20; erkekler 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim veya kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 prim günü koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu. BAĞ-KUR’da kadın ise 20 tam yıl, erkek ise 25 tam yıl prim ödemesi ya da kadın ise 50, erkek ise 55 yaşında olması ve 15 tam yıl prim ödenerek emekliliğe hak kazanılıyordu.

EYT ile kimler emekli olacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Platformu geçtiğimiz günlerde Meclis'te görüşmeler gerçekleştirdi. EYT çözümü için 5 alternatifin üzerinde duruluyor. Medyada öne çıkan formüller şu şekilde;

EYT emeklilik birinci formül: 3600 günü dolduran kadın 50, erkek 55 yaşında emekli olabilir. Bu formülde 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 3600 günü doldurmaları halinde kadınlar için 50 erkeler için 55 yaşında emekli olabilecekleri bir seçenek göze çarpıyor.

EYT emeklilik ikinci formül: Kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde 9 bin günü dolduran emekli olabilir. Burada yine 1999 öncesindeki Emeklilik şartları göz önüne alınacak. Kadınların 7200 prim günün erkelerin ise 9 bini prim gününü doldurarak emekli olabilmeleri öngörülüyor. Bu formülde yaş şartına bakılmayacak. 1999 öncesindeki emeklilik şartları gibi yaşa bakılmadan prim günü doldurularak emekli olunabilecek.

EYT emeklilik üçüncü formül: Emekliliğe kalan süre için her yıl belli oranda kesinti ile emekli olunabilir. Bu maddede önemli bir detay bulunuyor. Bu artı çalışanın kabul etmesi gerekiyor. Kalan yılları için maaşından bir kesinti oranı belirlenecek. Ve bu sabit kesinti oranının da devlet tarafından belirlenmesi gerekiyor. Bu oranın önceden belirlenmesi ve çalışanın bunu kabul etmesi gerekiyor.

EYT emeklilik dördüncü formül: Kanundaki yaşa kadar maaş kesintisi ile emekli olunabilir. Kişinin kabul etmesi halinde kanundaki yaşa kadar maaş kesintisi ile emekli olunabilecek. Kanundaki yaşı karşıladığı zaman maaşındaki kesinti sona ererek kişi hak ettiği emekli maaşını alacak.

EYT emeklilik beşinci formül: 5 bin ile 9 bin 750 prim günün dolduran emekli olabilir. 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler için ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5 bin ile 5975 prim günü dolduranlar yaş dikkate alınmadan emekli olabilecek. Elde olan 5 seçeneğin de çok farklı sonuçları var. Bütün bu sonuçlar alışıyor. Henüz EYT için net bir karar verilmiş değil.