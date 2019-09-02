Eylül Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Muş Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

2019 yılı Eylül ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında AK Parti ve HDP meclis üyelerinin katılımı ile yapıldı. Meclis üyelerini selamlamasının ardından toplantıyı başlatan Başkan Asya, gündeme dair açıklamalarda bulundu. 26 Ağustos’ta gerçekleştirilen Malazgirt Zaferi etkinliklerine değinen Başkan Asya, “Zafer ayı olarak bilinen Ağustos ayında ilimizde gerçekleştirilen Malazgirt Zaferi kutlamalarını büyük bir coşku ile tamamladık. Cumhurbaşkanımızın ve devlet büyüklerimizin teşrifleri ile yapılan etkinliklerde vatandaşlarımız yoğun ilgileri ile güzel ev sahipliklerini bir kez daha göstermiş oldular. Tabi bu süreçte bizler de ilimizi yakından ilgilendiren konuları devlet büyüklerimizle paylaşma fırsatı bulduk. Özellikle en önemli konularımızdan biri olan içme suyu sorununa çözüm noktasında Cumhurbaşkanımızla görüşme imkanımız oldu. Daha önce fizibilite çalışmaları yapılan Alparslan 2 Barajından içme suyu temininin müjdesini aldık. Yaklaşık 600 milyon TL maliyetli projenin talimatını vermesi bizleri ziyadesi ile memnun etti. Görüşme sırasında Tarım ve Orman Bakanımıza bilgi notumuzu verdik. Hatta aynı günün akşamı Tarım ve Orman Bakanlığımızın kurumsal sitesinde Muş’un içme suyu sorununun giderileceğine dair açıklama yaptı. Bu hafta Bakanımızla görüşmek için randevu aldık. İnşallah ilimizin en büyük sorunların biri olan içme suyu sorununu da bu vesile ile gidermiş olacağız” dedi.

Şehir merkezinde yürütülen çalışmalar ile ilgili konuşan Başkan Asya, “Malumunuz altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl kazı ve döşemeleri tamamlamak üzere şehrin genelinde çalışma yürütüyoruz. Altyapı çalışmalarının verdiği rahatsızlıkların farkındayız. Emin olun birçok noktada eski şebekeleri kıra kıra bu çalışmaları yapmak zorunda kalıyoruz. Bu süreçte her zaman olduğu gibi yine halkımızın sabrına ve metanetine ihtiyaç duyuyoruz. İlimizin önemli güzergahlarından biri olan Cumhuriyet Caddemizdeki kazı ve hat yenileme çalışmaları tamamlandı. Geçici asfaltı da tamamlanma aşamasına getirdik. Aynı şekilde İstasyon Caddesinde de son tabaka aşınma asfalt hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde kendi asfalt plentimizden üreteceğimiz asfaltla bu caddemizin son asfaltını yaparak halkımızın hizmetine sunacağız. Bununla birlikte altyapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokakların üstyapısını yapmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Bu duygu ve düşüncelerle Eylül ayı meclis toplantısında alacağımız kararların ilimizin ve halkımızın hayrına vesile olmasını diler, saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

Başkan Asya’nın konuşmasının ardından meclise katılan vatandaşların talep ve önerileri dinlendi. Toplantı, meclise havale edilen evrakların görüşülmesi ile sona erdi.