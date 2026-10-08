Eylemlere atlı polisler müdahale etti

Fransa'nın başkenti Paris'te, sokaklara barikat kurmak isteyen göstericilere atlı polisler müdahale etti.



Yerel basındaki haberlere göre, Başbakan Sebastien Lecornu'nun liselilerin taleplerine karşılık somut adımlar atacağı taahhüdünde bulunmasının ardından hükümetin açıklamalarını yeterli bulmayan liseliler yeniden sokağa indi.

Çok sayıda eğitim ve işçi sendikası da eylemlere destek verme çağrısı yaptı.

Hafta sonuna kadar liselerde eğitime ara verilirken ülke genelinde bugün 375 lise kısmen ya da tamamen kapalı durumda bulunuyor.

Lyon'da Lyon 2 Üniversitesi yönetimi de eylemler ve kuşatma riski nedeniyle farklı yerleşkelerde bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.

Başta başkent Paris olmak üzere, birçok kentte eylemler devam ederken Fransız polisi, okul önlerinde ve meydanlarda yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Eğitim Bakanı Edouard Geffray yerel saatle 15.00’te eylemleri organize eden 3 lise sendikasının temsilcileri ile bir araya geleceğini açıkladı.

Eylemlere polis müdahalesi

Loire vilayetindeki Saint-Etienne’de Etienne Mimard Lisesinde eylemciler okul girişini ateşe verdi. Eylemlerde 2 polis yaralandı.

Lyon’da 31 okulda devam eden eylemlerde ise 7 kişi gözaltına alındı.

Paris'in banliyölerinden Vincennes'deki Helene-Bouche Lisesi önündeki eylemlerde polis ile liseliler arasında arbede yaşandı. Polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Hükümetten "polislerin elinde orantısız silah yok" açıklaması

Yer yer şiddet olaylarının da yaşandığı eylemlerde polisin orantısız güç kullanımına yönelik eleştirilerin arttığı bir dönemde Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, France Info kanalındaki yayında güvenlik güçlerinin eylemlere müdahalesini savundu.

Sözcü Bregeon, "Fransa’da (polislerin elinde) orantısız bir silah yok." diyerek liselilerin güvenlik güçleri karşısında "tehlikede" olmadığını söyledi.

Liselilerin yaralandığı olayları "dramatik" olarak niteleyen Bregeon, eylemlerde yüzlerce güvenlik görevlisinin de yaralandığını hatırlattı.

Öte yandan Pays de la Loire Bölgesi Başkanı merkez sağcı Christelle Morançais, TF1 kanalındaki yayında liseliler tarafından ateşe verilen okullardan Nelson Mandela Lisesinin kapalı olduğunu ve hasarın ne zaman giderileceğinin henüz bilinmediğini belirtti.

Başkan Morançais okuldaki hasarın maliyetinin yaklaşık 2 milyon avro olduğunu ve maliyetin veliler tarafından karşılanmasını istediğini söyledi.

Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 17 Eylül'de başlatılan lise eylemleri toplumun farklı kesimlerinin desteği ile birçok kente yayılarak büyümüştü.

Şu ana kadar 6 bin 500'den fazla kişi hakkında yasal işlem başlatılan eylemlerde bini aşkın kişi yaralandı.

Bir gencin polisin kullandığı şok bombası nedeniyle elinin kopmasının ardından hükümet eylemlerde şok bombası kullanımını yasaklamıştı.