Çarpıcı araştırma: Uber suçu azalttı

ABD’de yapılan bir araştırmada, Uber ve Lyft gibi ulaşım uygulamalarının yaygınlaşması ile bazı suç türlerindeki azalma arasında bağlantı bulundu. Araştırmaya göre bu hizmetlerin kullanımındaki artış, şiddet suçlarında yüzde 4,6, hırsızlık amacıyla binalara izinsiz girme vakalarında ise yüzde 10,5’lik düşüşle ilişkilendirildi.

ABD’de yapılan bir araştırma, Uber ve Lyft gibi ulaşım uygulamalarının yaygınlaşmasıyla şiddet suçlarında yüzde 4,6, hırsızlık amacıyla binalara izinsiz girme suçlarında yüzde 10,5 azalma arasında bağlantı tespit etti.

Ulaşım uygulamalarının etkileri, kullanıcının işe gitmek veya eve dönmek için rezervasyon yaptığı yolculuğun ötesine geçebilir. Bu hizmetlerin ABD şehirlerinde yaygınlaşmasını inceleyen bir araştırma, bazı suç türlerinde azalmayla bağlantı tespit etti ve platformların sunduğu iş fırsatlarını olası bir açıklama olarak ortaya koydu.

Yayınevi Wiley’nin yayımladığı açıklamaya göre sonuçlar, Uber ve Lyft gibi hizmetlerin potansiyel bir toplumsal faydasına işaret ediyor. Ancak bir uygulamanın bir şehirde faaliyete başlamasının suçları otomatik olarak azaltacağını kanıtlamıyor ve sonuçların her ülkeye genellenmesine imkan vermiyor.

Belirli suçlarda azalma

Economic Inquiry dergisinde yayımlanan araştırma, uygulama üzerinden ulaşım hizmetlerinin 2010 yılından itibaren farklı zamanlarda ABD şehirlerinde faaliyete başlamasına ilişkin verilere dayanıyor.

Araştırma, bu hizmetlerin yaygınlaşmasıyla şiddet suçlarının oranında yüzde 4,6, mal varlığına karşı suçlarda yüzde 5,6 ve hırsızlık amacıyla binalara izinsiz girme suçlarında yüzde 10,5 azalma arasında bağlantı tespit etti.

Buna karşılık, binalara izinsiz girmeyi içermeyen hırsızlık, araç hırsızlığı veya kundaklama suçlarında istatistiksel olarak anlamlı bir etki görülmedi.

Bu farklılık, sonuçların anlaşılması açısından temel önem taşıyor. Araştırma, suçlarda genel bir azalmadan değil, analizde ele alınan şehirler ve veriler kapsamında belirli suç kategorilerindeki değişimlerden söz ediyor.

Ayrıca hırsızlık amacıyla binalara izinsiz girme suçu yalnızca konutlarla sınırlı değil.

California Üniversitesi Irvine kampüsünden araştırmacı İmtiyaz Hüseyin Heritan, bu platformların sağladığı iş olanaklarındaki iyileşmeyi, gözlemlenen azalmaya katkıda bulunmuş olabilecek bir etken olarak sundu.

Yolcunun araç çağırmak için kullandığı uygulama, aynı zamanda platform üzerinden çalışan kişiye gelir elde etme fırsatı sağlıyor. Buradan hareketle, ticari hizmetin etkisinin daha geniş toplumsal alanlara uzanabileceği ihtimali ortaya çıkıyor.