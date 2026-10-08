Hareket halindeki trenin önünü kestiler! İçeri alınmayınca yaptıkları pes dedirtti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İzmir’in Konak ilçesindeki Alsancak Tren İstasyonu’nda akılalmaz anlar yaşandı. Demiryolu hattına girerek hareket halindeki trenin önünü kesen 2 kişi, trene alınmayınca bu kez taşlarla saldırdı. Tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansırken polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
İzmir’de hem kendi hayatlarını hem de trendeki yolcuların güvenliğini tehlikeye atan 2 kişinin hareketleri tepki çekti.
Olay, dün akşam saatlerinde Konak ilçesindeki Alsancak Tren İstasyonu’nda meydana geldi.
HAREKET HALİNDEKİ TRENİN ÖNÜNE ÇIKTILAR
Edinilen bilgilere göre tren istasyondan hareket ettiği sırada 2 kişi demiryolu hattına girerek rayların üzerine çıktı.
Hareket halindeki trenin önünü kesen şahıslar, trenin durmasının ardından içeri alınmak istedi.
Makinist ise güvenlik ve işletme kuralları gereği iki kişiyi trene kabul etmedi.
İÇERİ ALINMAYINCA TRENİ TAŞLADILAR
Trene binmelerine izin verilmemesi üzerine şahıslar bu kez saldırganlaştı.
Yerden aldıkları taşları trene atan 2 kişi, daha sonra bölgeden kaçarak uzaklaştı.
Yaşanan tehlikeli anlar çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
POLİS PEŞLERİNE DÜŞTÜ
Olayın bildirilmesinin ardından polis ekipleri harekete geçti. Kaçan 2 kişinin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.