İstanbul Valisi Davut Gül açıkladı: Çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor

İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi'nde alt katları çöken 7 katlı binada arama kurtarma ekiplerinin zamanla yarışı kahramanca sürerken, operasyondan gelen sevindirici haberler bir anda yerini derin bir yasa bıraktı. Sabah saatlerinde meydana gelen felakette binanın üst katlarından ve enkazdan 10 kişinin sağ olarak kurtarılması büyük bir sevinç yaşanmıştı. Ancak ilerleyen saatlerde enkaz altından gelen acı haber tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Valiliği "Maltepe’de çöken binada yapılan arama kurtarma çalışmalarında 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımızın cansız bedeni enkaz altından çıkarılmış olup, 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" açıklaması yaptı.

İstanbul'un Maltepe'de 7 katlı bir binada çökme meydana geldi. Binanın tamamen yıkılmadı, ilk üç katın üzerine oturdu. Binanın çökme yaşanmayan üst katlarında mahsur kalanlar tahliye edilirken, ilk 3 kattaki enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İstanbul Valiliği, arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 3'ü çocuk toplam 10 kişinin sağ olarak kurtarıldığını, 1 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Valilik, enkazda kalan son 3 kişinin kurtarılmasına yönelik çalışmaların AFAD koordinasyonunda devam ettiğini belirtti.

Maltepe'de çöken binanın çökme anı, başka bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. 7 katlı binanın alttaki 3 katının bir anda çöktüğü görüldü.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Maltepe'de çöken binayla ilgili soruşturma başlattı. İçişleri Bakanlığı da kısmi çöken binanın planlaması, inşası ve tadilatı süreçlerinde kamu görevlilerinin ihmali, kusuru ve sorumluluğunun olup olmadığını tespit etmek için 2 mülkiye müfettişi görevlendirdi.

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, NTV canlı yayınında binanın üstteki iki katının kaçak olduğunu açıkladı. Bina hakkında daha önce herhangi bir ihbar almadıklarını dile getiren Köymen, "Belediyedeki bütün arşivi açtırdık, yapının riskli olup olmadığını kontrol ettik. 80'li yıllarda yapılmış bir bina. Arşivdeki bilgilere göre, iskan verildikten sonra binanın üst iki katı kaçak çıkılmış." dedi.

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

Olay yerine gelen İstanbul Valisi Davut Gül, 1987 yılında yapılan binada toplam 33 vatandaşın yaşadığını aktardı.

Vali Gül'ün açıklaması şu şekilde:

"Zemin artı 6 katlı bir bina. Zemin dükkan, diğer 6 kat da daire olarak kullanıyor. Toplam 12 daire var. Nüfus sistemindeki kayıtlara göre toplam yaşayan sayısı 33 kişi. Bizdeki kayıtlara göre, enkazdaki katlarda toplam 14 kişi görülüyor. 5'i kurtarıldı. 7 kişinin 4 tanesiyle temas sağlandı. 3 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor."