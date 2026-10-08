  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran’dan ABD’nin teklifine yanıt hazırlığı: Mesaj arabulucularla iletilecek Lise eylemleri Paris ile Tahran arasında diplomatik gerilime dönüştü Borsa çetesine SPK darbesi! Fon vurguncusu Muhammed Yarız’ın da aralarında bulunduğu 21 kişiye suç duyurusu Havalimanlarını hedef alan Husiler sivillere katliam yağdırdı! Körfez'de füze dehşeti tırmanıyor! Ukrayna'da sivil yerleşim yerlerine füze yağdı: Rus saldırılarında 25 kişi hayatını kaybetti, 100 yaralı var CHP'li İBB'de harç değil haraç çarkı! İtirafçı sanıktan şok iddia: "Murat Ongun'a odasında zarf içinde 10 milyonluk çek verdim" 1 öğrenciyi katledip 7’sini yaralamıştı! Okul saldırganı ile anne ve babası da tutuklandı Boşuna ‘İstanbul nimet, nimet’ demiyormuş! Ekrem ve çetesi yapılan her işten yüzde 7, dikilen her çiçekten 10 kuruş haraç almış! Dokunulmaz İsrail efsanesi YIKILDI! Alper Tan, Aksa Tufanı’nın 3 yıllık bilançosunu yazdı Fatma Betül Sayan ve eşinin ifade detayları ortaya çıktı 250 bin lot hisseyi İki parçada satmış
Gündem İstanbul Valisi Davut Gül açıkladı: Çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
Gündem

İstanbul Valisi Davut Gül açıkladı: Çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İstanbul Valisi Davut Gül açıkladı: Çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor

Maltepe'de çöken binaya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valisi, "Maltepe’de çöken binada yapılan arama kurtarma çalışmalarında 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımızın cansız bedeni enkaz altından çıkarılmış olup, 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" diyerek acı bilançoyu duyurdu.

İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi'nde alt katları çöken 7 katlı binada arama kurtarma ekiplerinin zamanla yarışı kahramanca sürerken, operasyondan gelen sevindirici haberler bir anda yerini derin bir yasa bıraktı. Sabah saatlerinde meydana gelen felakette binanın üst katlarından ve enkazdan 10 kişinin sağ olarak kurtarılması büyük bir sevinç yaşanmıştı. Ancak ilerleyen saatlerde enkaz altından gelen acı haber tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Valiliği "Maltepe’de çöken binada yapılan arama kurtarma çalışmalarında  2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımızın cansız bedeni enkaz altından çıkarılmış olup, 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" açıklaması yaptı.

İstanbul'un Maltepe'de 7 katlı bir binada çökme meydana geldi. Binanın tamamen yıkılmadı, ilk üç katın üzerine oturdu. Binanın çökme yaşanmayan üst katlarında mahsur kalanlar tahliye edilirken, ilk 3 kattaki enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İstanbul Valiliği, arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 3'ü çocuk toplam 10 kişinin sağ olarak kurtarıldığını, 1 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Valilik, enkazda kalan son 3 kişinin kurtarılmasına yönelik çalışmaların AFAD koordinasyonunda devam ettiğini belirtti.

Maltepe'de çöken binanın çökme anı, başka bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. 7 katlı binanın alttaki 3 katının bir anda çöktüğü görüldü.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Maltepe'de çöken binayla ilgili soruşturma başlattı. İçişleri Bakanlığı da kısmi çöken binanın planlaması, inşası ve tadilatı süreçlerinde kamu görevlilerinin ihmali, kusuru ve sorumluluğunun olup olmadığını tespit etmek için 2 mülkiye müfettişi görevlendirdi.

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, NTV canlı yayınında binanın üstteki iki katının kaçak olduğunu açıkladı. Bina hakkında daha önce herhangi bir ihbar almadıklarını dile getiren Köymen, "Belediyedeki bütün arşivi açtırdık, yapının riskli olup olmadığını kontrol ettik. 80'li yıllarda yapılmış bir bina. Arşivdeki bilgilere göre, iskan verildikten sonra binanın üst iki katı kaçak çıkılmış." dedi.

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

Olay yerine gelen İstanbul Valisi Davut Gül, 1987 yılında yapılan binada toplam 33 vatandaşın yaşadığını aktardı.

Vali Gül'ün açıklaması şu şekilde:

"Zemin artı 6 katlı bir bina. Zemin dükkan, diğer 6 kat da daire olarak kullanıyor. Toplam 12 daire var. Nüfus sistemindeki kayıtlara göre toplam yaşayan sayısı 33 kişi. Bizdeki kayıtlara göre, enkazdaki katlarda toplam 14 kişi görülüyor. 5'i kurtarıldı. 7 kişinin 4 tanesiyle temas sağlandı. 3 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor."

İstanbul'da 6 katlı bina çöktü!
İstanbul'da 6 katlı bina çöktü!

Yerel

İstanbul'da 6 katlı bina çöktü!

Enkaz altında kaç kişi var? Vali Gül son durumu açıkladı
Enkaz altında kaç kişi var? Vali Gül son durumu açıkladı

Gündem

Enkaz altında kaç kişi var? Vali Gül son durumu açıkladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23