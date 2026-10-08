  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Boşuna ‘İstanbul nimet, nimet’ demiyormuş! Ekrem ve çetesi yapılan her işten yüzde 7, dikilen her çiçekten 10 kuruş haraç almış! Dokunulmaz İsrail efsanesi YIKILDI! Alper Tan, Aksa Tufanı’nın 3 yıllık bilançosunu yazdı Fatma Betül Sayan ve eşinin ifade detayları ortaya çıktı 250 bin lot hisseyi İki parçada satmış CHP'de Cemil Tugay kavgası paçalardan akıyor! İtiraf gibi açıklama: "Hain oğlu haindir" Kaya çifti bir saat ifade verdi! Şimdi gözler SPK’da İzmir'de provokasyona kalkışan Berna Laçin gözaltına alındı Ankara’da silahlı çatışma! Çocukların korku dolu çığlıkları kamerada Fon soruşturmasında dikkat çeken gelişme! Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi adliyede CHP'de 'katılım' paniği! Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi sonrası İzmir Büyükşehir'de ilk istifa geldi Pasifik’te korkutan hareketlilik! Dünyayı sarsacak yeni El Nino uyarısı
Ekonomi Ekonominin geleceğine yön verecek zirve bugün
Ekonomi

Ekonominin geleceğine yön verecek zirve bugün

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ekonominin geleceğine yön verecek zirve bugün

Türkiye’nin büyüme performansının, enflasyonla mücadele sürecinin, maliye politikasının ele alınacağı ‘Ekonomi ve Finansta Milli Vizyon Zirvesi’ bugün İstanbul Finans Merkezi’nde (İFM) gerçekleşecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı himayesinde, Akit Medya Grubu öncülüğünde düzenlenecek zirvede, ekonominin dünü, bugünü konuşulacağı gibi geleceğe yönelik perspektif çizilecek. Ayrıca makro temelleri güçlendirmek, finansal piyasaları disiplin altına almak, iç ve dış şoklara karşı daha dayanıklı ekonomi bina etmek için atılan adımlar masaya yatırılacak. Ayrıca jeopolitik gerilimler, küresel ve bölgesel gelişmeler masaya yatırılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından 2026 yılının değerlendirmesi yapılacak, ekonominin genel gidişatı hakkında bilgi verilecek. Türkiye’nin üç yıllık yol haritasını ortaya koyan Orta Vadeli Program’la ilgili detaylar da paylaşılacak.

HABER MERKEZİ

Türkiye’nin büyüme performansının, enflasyonla mücadele sürecinin, maliye politikasının ele alınacağı ‘Ekonomi ve Finansta Milli Vizyon Zirvesi’ bugün İstanbul Finans Merkezi’nde (İFM) gerçekleşecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı himayesinde, Akit Medya Grubu öncülüğünde düzenlenecek zirvede ekonominin dünü, bugünü konuşulacağı gibi geleceğe yönelik perspektif çizilecek. Ayrıca makro temelleri güçlendirmek, finansal piyasaları disiplin altına almak, iç ve dış şoklara karşı daha dayanıklı ekonomi bina etmek için atılan adımlar masaya yatırılacak. Ayrıca jeopolitik gerilimler, küresel ve bölgesel gelişmeler masaya yatırılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından 2026 yılının değerlendirmesi yapılacak, ekonominin genel gidişatı hakkında bilgi verilecek. Türkiye’nin üç yıllık yol haritasını ortaya koyan Orta Vadeli Program’la ilgili detaylar da paylaşılacak.

 

‘Ekonomi ve Finansta Milli Vizyon Zirvesi’nde kalkınmayı hızlandıracak, refahı yükseltecek çalışmalara değinilecek. Bunun yanında üretimi, ihracatı, yatırımı, istihdamı artırmak için yapılacak hamlelere parantez açılacak.

Ekonomi ve finans dünyasının önemli isimlerini buluşturacak zirvede fırsatlara, risklere, iş birliği imkânlarına da işaret edilecek. Tüm dünyada dönüşüme neden olan ekonomik koşulların Türkiye’ye etkileri tartışılacak.

Dolu dolu geçecek ‘Ekonomi ve Finansta Milli Vizyon Zirvesi’nde söz alacak olan Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ise üretim ve yatırım temelli büyümenin önemini vurgulayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23