Ekonominin geleceğine yön verecek zirve bugün

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Türkiye’nin büyüme performansının, enflasyonla mücadele sürecinin, maliye politikasının ele alınacağı ‘Ekonomi ve Finansta Milli Vizyon Zirvesi’ bugün İstanbul Finans Merkezi’nde (İFM) gerçekleşecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı himayesinde, Akit Medya Grubu öncülüğünde düzenlenecek zirvede ekonominin dünü, bugünü konuşulacağı gibi geleceğe yönelik perspektif çizilecek. Ayrıca makro temelleri güçlendirmek, finansal piyasaları disiplin altına almak, iç ve dış şoklara karşı daha dayanıklı ekonomi bina etmek için atılan adımlar masaya yatırılacak. Ayrıca jeopolitik gerilimler, küresel ve bölgesel gelişmeler masaya yatırılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından 2026 yılının değerlendirmesi yapılacak, ekonominin genel gidişatı hakkında bilgi verilecek. Türkiye’nin üç yıllık yol haritasını ortaya koyan Orta Vadeli Program’la ilgili detaylar da paylaşılacak.

‘Ekonomi ve Finansta Milli Vizyon Zirvesi’nde kalkınmayı hızlandıracak, refahı yükseltecek çalışmalara değinilecek. Bunun yanında üretimi, ihracatı, yatırımı, istihdamı artırmak için yapılacak hamlelere parantez açılacak.

Ekonomi ve finans dünyasının önemli isimlerini buluşturacak zirvede fırsatlara, risklere, iş birliği imkânlarına da işaret edilecek. Tüm dünyada dönüşüme neden olan ekonomik koşulların Türkiye’ye etkileri tartışılacak.

Dolu dolu geçecek ‘Ekonomi ve Finansta Milli Vizyon Zirvesi’nde söz alacak olan Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ise üretim ve yatırım temelli büyümenin önemini vurgulayacak.