İşi bilmiyorlar nefret üretiyorlar! Akit, yargıya çöreklenen “bilirkişi sultasını” deşifre ediyor

HABER MERKEZİ

Yerli ve milli medyanın gür sesi Akit, yargıya çöreklenen “bilirkişi sultasını” deşifre etmeyi sürdürüyor. Gazetemizin dün “Bilirkişi böyle diyorsa vay memleketin haline” başlığıyla sürmanşetten duyurduğu ve Gezi destekçisi bilirkişi Güzide Soydemir Ünayral’ın manevi değerlerimizi hedef alan rezil paylaşımlarının ardından, şimdi de mahkeme tarafından görüşlerine itibar edilmediği halde ısrarla bilirkişi olarak görevlendirilen İrem Ünal Nizamoğlu’nun da bağımsız yargıya, bakanlara ve belediye başkanlarına yönelik skandal ifadeler kullandığı paylaşımları ortaya çıktı.

BİLİRKİŞİ SULTASI YARGIYA ÇÖREKLENMİŞ

Devlete çöreklenen her türlü karanlık odaklarla ve art niyetli kişilerle mücadele etmeyi vazife bilen yerli ve milli medyanın gür sesi Akit, yargıya çöreklenen “bilirkişi sultasını” deşifre etmeyi sürdürüyor. Gazetemizin dün “Bilirkişi böyle diyorsa vay memleketin haline” başlığıyla sürmanşetten duyurduğu ve milletin mukaddes değerleriyle kavgalı olan Gezi destekçisi bilirkişi Güzide Soydemir Ünayral’ın ezan ve namaz hazımsızlığına yönelik rezil paylaşımlarının ardından benzer bir bilirkişi skandalı daha patlak verdi. Davaya konu haberlerde somut hiçbir gerekçe göstermeden her seferinde Akit Medya Grubu’nu haksız bularak cezalandırılmamızı talep eden ve tarafsızlığı konusunda ciddi şüpheler uyandıran ve bilirkişi İrem Ünal Nizamoğlu’nun da sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımlarda devlete ve bakanlara yönelik skandal ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

MAHKEME GÖRÜŞLERİNE İTİBAR ETMEDİ

Demirören Medya ile İBB iştiraki KİPTAŞ AŞ.’nin başvurusu üzerine gazetemize yönelik açılan davalara garip bir tevafuk eseri bilirkişi olarak atanan ve mahkeme heyetinin ise her iki dosyada da görüşüne itibar etmeyerek akit lehine “takipsizlik kararı” verdiği İrem Ünal Nizamoğlu’nun Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten, CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçen Beykoz Belediye Başkanı Özlem Vural Gürzel’e kadar çok sayıda kritik ismi hedef aldığı öğrenildi. Yaptığı paylaşımlarla yargı bağımsızlığına gölge düşürdüğü halde birileri tarafından ısrarla Akit Medya Grubu’na yönelik dosyalarda bilirkişi olarak görevlendirilen Nizamoğlu’nun, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel’e yönelik bir paylaşıma, “CHP’nin içine nasıl da Truvaatı gibi sızmışsınız meğer” şeklindeki sözleri dikkat çekti.

AZILI İMAMOĞLU HAYRANI

CHP/YP’ye yönelik sempatisi dikkatlerden kaçmayan İrem Ünal Nizamoğlu, fanatik derecede Ekrem İmamoğlu hayranı çıktı. Halen Silivri cezaevinde yatan ve hakkında 2400 yıl hapis cezası talep edilen yolsuzluk zanlısı Ekrem İmamoğlu’na “başkanım” diye hitap ederek tarafsızlık ilkesini ihlal eden Nizamoğlu, sosyal medya platformu X’teki bir paylaşımında; “Muz cumhuriyeti kanunu madde 185’e göre yasak Ekrem başkanım. Kafasına göre kural uyduran hakem ve savcılar tarafından yargılanıyorsunuz. Bunu bu kadar güzel gündeme getirebildiğiniz için zekânız ve duruşunuza hayranız.” şeklinde skandal ifadeler kullandı. Bir başka tweetinde ise “İBB soruşturması kapsamında tutuklananlarla ilgili denk geldiği paylaşımlara bakınca ne kadar liyakatlı adamlar varmış İBB’de diyorum. Verdiğim oyla gurur duyuyorum. Öte yandan siyasi çekişmeye kurban gitmelerine kahroluyorum” diyerek açıkça yolsuzluk sanıklarından yana tavır aldı.

BAKAN GÜRLEK’İ HEDEF ALDI

Taraflı bilirkişi İrem Ünal Nizamoğlu, 14 Şubat tarihli paylaşımında ise Türkiye’de “adalet”e olan güveni yeniden tesis eden Adalet Bakanı Akın Gürlek’i hedef aldı. Bakan Gürlek’in, “Mağdur kim varsa kapıma gelebilir” açıklamasını bağlamından koparan Nizamoğlu, “Biz de mahkemelerde hak hukuk arıyoruz nedense” sözleriyle, kirli bir manipülasyona kalkıştı.

GÜRLEK’E NEFRETİ BİTMİYOR

Kurulduğu günden beri türlü badireler atlatan ve sürekli susturulmak istenen yerli ve milli medyanın gür sesi akit’e yönelik olumsuz raporları her seferinde mahkemeden dönen ve mesleğin onuruna gölge düşüren Nizamoğlu, bir başka paylaşımında, “Acaba savunma hakkını nasıl kısıtlasam diye ince ince düşünen bir bakanımız da olmasın mıydı..” diyerek, yine Akın Gürlek’i hedef alması dikkatlerden kaçmadı.

BU BİLİRKİŞİLERİ ÇOK MU ARADINIZ?

Ezana ve namaz kıyafetlerine dil uzatan Gezi destekçisi bilirkişi Güzide Soydemir Ünayral ile devletin şerefli bürokratlarına yönelik skandal ifadeler kullanan İrem Ünal Nizamoğlu’nun rezil paylaşımları, “Bilirkişiler hangi kritilere göre belirleniyor”, “Mahkemelerde bunları kim seçiyor”, “Bunları bulmak için çok mu aradınız?” sorularını akıllara getirdi?