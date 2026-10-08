Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Patronların KVKK yetkisine sınır

ÇALIŞAN DENETİM HAKKINDA ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLMELİ Çalışanın denetim faaliyeti hakkında önceden bilgilendirilmesi gerektiği vurgulanan kararda, işveren tarafından yapılacak aydınlatmanın soyut ve genel bir ifadenin ötesine geçerek, kişisel veri işleme faaliyetinin hukuki sebebini, amacını, kapsamını, denetim trafik/log kayıtlarının incelenmesiyle mi yoksa içerik denetimiyle mi yürütüleceğini, içeriğe hangi hallerde erişilebileceğini, verilerin saklama süresini açık, anlaşılır ve somut biçimde içermesi gerektiği ifade edildi. Kararda, denetimin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, belirli, açık ve meşru bir amaca dayalı, bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü biçimde yürütülmesi ve elde edilen verilerin yalnızca amacın gerektirdiği süreyle muhafaza edilmesi gerektiği vurgulandı. Denetimde kademeliliğin esas olduğu belirtilen kararda, içeriğe erişimin ancak trafik verisi denetiminin yetersiz kaldığı ve içeriğe erişimin zorunlu olduğu istisnai hallerde gündeme gelebileceği ifade edildi.