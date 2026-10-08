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Spor Thomas Reis'in Samsunspor sınavı! Bu kez rakip olarak gidecek
Spor

Thomas Reis'in Samsunspor sınavı! Bu kez rakip olarak gidecek

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

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Thomas Reis'in Samsunspor sınavı! Bu kez rakip olarak gidecek

Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Samsunspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Samsun'da oynanacak mücadele, Samsunspor'un Alman teknik direktörü Thomas Reis açısından özel bir karşılaşma anlamı taşıyacak.

Thomas Reis için Samsun'da 245 gün sonra farklı buluşma gerçekleşecek.

Süper Lig'de Samsunspor'u çalıştırdığı dönemde en son Samsun'da 7 Şubat 2026'da Trabzonspor'a karşı takımın başında yer alan Thomas Reis, 245 gün sonra bu kez aynı sahada bordo-mavili takımın başarısı için sınav verecek.

2025-2026 sezonunun 21. haftasında Samsun'da oynanan maçta Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor, sahasında Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu. 22'nci haftada da kırmızı-beyazlılar, Antalyaspor deplasmanında 3-1 mağlup olunca Reis ile yollar ayrıldı.

Trabzonspor'da ligin 6. haftasında oynanan Galatasaray maçı öncesi göreve gelen Thomas Reis, ilk deplasman sınavını eski takımına karşı verecek.

Reis'in Samsunspor'da görev aldığı dönemdeki son iç saha maçı Trabzonspor karşılaşması olarak kayıtlara geçerken bu kez Reis, ilk deplasman maçında alışık olduğu bir yerde yeni takımının başında olacak.

 

Deplasman hasretine Samsun'da son vermek istiyor

Trabzonspor, ligde bu sezon deplasmanda kazanamadı.

Ligde bu sezon oynadığı 3 dış saha maçında 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibinde teknik direktör Thomas Reis, ilk dış saha maçında eski takımına karşı deplasmanda galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak.

İki maç üst üste kazanamadı

Trabzonspor, Samsunspor'u mağlup etmesi halinde bu sezon ilk kez 2 maç art arda kazanmış olacak.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen araya Thomas Reis yönetimindeki ilk karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek giren Trabzonspor, Samsunspor'u da yenmesi halinde bu sezon ilk kez iki maç üst üste kazanma başarısı gösterecek.

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