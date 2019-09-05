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Eylemini sürdüren acılı babadan HDP'li isme tepki: Benim oğlum dağda onun oğlu Fransa'da

Oturma eylemine oğlunun kaçırıldığını belirterek katılan baba Celil Begdaş, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın çocuklarına ait olduğunu iddia ettiği fotoğrafları il binasına astı. Begdaş; “Benim oğlum dağda onun oğlu Fransa'da. Kim bu arabayı alabilir. Bunlar alabilirler. Artık yeter. Bizim akşama kadar inşaatlarda anamız ağlıyor. İnşallah boğazında kalır sizin" dedi.

05 Eylül 2019 Perşembe 18:55
Eylemini sürdüren acılı babadan HDP'li isme tepki: Benim oğlum dağda onun oğlu Fransa'da

Diyarbakır HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemine 17 yaşındaki oğlu Yusuf Begdaş'ın kaçırıldığını belirterek katılan baba Celil Begdaş, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın çocuklarına ait olduğunu iddia ettiği fotoğrafları il binasına asarak “Benim oğlum dağda onun oğlu Fransa'da” diye tepki gösterdi.

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ve sayıları 10'a yükselen ailelerin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Oturma eylemine dün 17 yaşındaki oğlu Yusuf Begdaş'ın kaçırıldığını belirterek katılan Celil Begdaş, HDP milletvekillerine tepki göstererek, milletvekili çocuklarının lüks içerisinde yaşadığını, kendi çocuklarının ise dağda olduğunu söyledi.

"Artık yeter,  Bizim akşama kadar inşaatlarda anamız ağlıyor"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın çocuklarına ait olduğunu iddia ettiği fotoğrafları gösteren Begdaş, şöyle konuştu:

"Bu ne arabasıdır, kaç trilyondur? Bir de benim elimdeki telefona bakın. Çıkıp bunun bir açıklamasını bize yapsın. Burası Fransa, benim oğlum da dağda. Benim oğlum dağda onun oğlu Fransa'da. Nerede bu insan hakları. Bunun oğlu Fransa'da buyurun. Bu da kızı. Bunlar bizim yemeklerimizi beğenmezler. Bizde kuru fasulye, bulgur pilavı var. Başka birşey yok. Kim bu arabayı alabilir. Bunlar alabilirler. Artık yeter. Bizim akşama kadar inşaatlarda anamız ağlıyor. İnşallah boğazında kalır sizin."

Begdaş, daha sonra elindeki fotoğrafları il başkanlığının duvarına astı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 18:55
  1. Diyarbakır
  2. Yusuf Begdaş
  3. Celil Begdaş
  4. HDP
  5. Pervin Buldan

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