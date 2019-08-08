Eylemi bırakıp, altın aramaya başladılar Çanakkale Kirazlı’da başlatılan altın kazılarını Kaz Dağı’nın bir parçasıymış gibi göstererek algı operasyonuna girişen ve devlete karşı hareket düzenlemeye çalışan sözde çevreci eylemciler, altını görünce eylemi unutarak altın aramaya koyuldu.

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr Çanakkale’nin Kirazlı bölgesinde faaliyet gösteren Alamos Gold şirketinin işlettiği altın madenini bahane ederek çevreci söylemlerle karışıklık çıkarmaya çalışan sözde çevreci eylemcilerin, bölgede altın aramaya başladığı ortaya çıktı. Eylemciler arasında bulunan bir vatandaşın çektiği videoda eylem için bölgeye giden sözde çevrecilerin, yerde buldukları taşlar arasında altın aradığı görülüyor. Altını gören eylemcilerin protestoyu bırakıp altın aramaya koyulduğu bu görüntüler sosyal medyada en çok tıklananlar arasına girdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.