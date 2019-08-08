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Eylemi bırakıp, altın aramaya başladılar

Çanakkale Kirazlı’da başlatılan altın kazılarını Kaz Dağı’nın bir parçasıymış gibi göstererek algı operasyonuna girişen ve devlete karşı hareket düzenlemeye çalışan sözde çevreci eylemciler, altını görünce eylemi unutarak altın aramaya koyuldu.

08 Ağustos 2019 Perşembe 18:21

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Çanakkale’nin Kirazlı bölgesinde faaliyet gösteren Alamos Gold şirketinin işlettiği altın madenini bahane ederek çevreci söylemlerle karışıklık çıkarmaya çalışan sözde çevreci eylemcilerin, bölgede altın aramaya başladığı ortaya çıktı.

Eylemciler arasında bulunan bir vatandaşın çektiği videoda eylem için bölgeye giden sözde çevrecilerin, yerde buldukları taşlar arasında altın aradığı görülüyor. Altını gören eylemcilerin protestoyu bırakıp altın aramaya koyulduğu bu görüntüler sosyal medyada en çok tıklananlar arasına girdi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 18:21
  1. Çanakkale
  2. altın arama
  3. kirazlı protesto

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  • hercaihercai59 dk önce
    SAKIN OLUN OGLUMMM, URADA ALTIN COKKKKKK! VAY SEFILLER VAY! ADALET BURDA DIYORLAR AMA GERISI TEFERRUAT! KAZIN BAKALIM NE CIKACAK!
  • Yusuf canYusuf can1 sa önce
    Bütün adaletsizlikleti ortada kaldıracak katmış o zaman bir parti kur gir srcime oraya altını protesto edenlerle birlikte yürü yerde altın ata hafiyin oradan sokcunun getireceği adalet olmaz zulüm olur ulan bu memletin askerini polisini vuranlari tamamı sol gorudlu pustlar adaletine askeri polisi vurani vede ona detek çıkanı admafikca kimse bu memlekette afalettempn bahsefrmezsiz ağaç meselesini xanediyorsunuz deyip iş bankadini reklamında para alıp yurtdışına çıkan zibididen hiç bur fsrkinuz yok
  • alparslanalparslan1 sa önce
    sizin ALLAH nelanızı versin. ülkenin ilerlemesini istemeyen ve batının köpekliğini yapan kemalist laik köktendinsizler iyice şımardı ve gözlerine bir görünen var. çarşı karıştığında provakotörlük yapan bu kanıbozukların hiç birini kaçırmayacan ve boku ile oynayacağı hale getirecen. bunların derdi iktidarı yikmak ve devleti ele geçirmek. ağababalarının köpeklığini yapıyorlar ve sayın başkanın liderliğinde ileri giden ve kazanan bir türkiye istemedikleri için icerideki köktendinsizleri kullanarak kaos ortamı çikarmak sureti ile dışarıdaki icraatları birakıp ic karışıklıkla oyalamak istiyorlar. umarım devletinde bir planı ve hazırlığı vardır. şayet çarşıyı karıştırırlar ise hiç açimayacan bu kanıbozuklara.
  • Ali koyuncuAli koyuncu1 sa önce
    Şerefsizler tek kelime
  • Vahap kalyoncuVahap kalyoncu1 sa önce
    Bunlarda bu kadar adam işte.

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