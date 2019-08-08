Eylemi bırakıp, altın aramaya başladılar
Çanakkale Kirazlı’da başlatılan altın kazılarını Kaz Dağı’nın bir parçasıymış gibi göstererek algı operasyonuna girişen ve devlete karşı hareket düzenlemeye çalışan sözde çevreci eylemciler, altını görünce eylemi unutarak altın aramaya koyuldu.08 Ağustos 2019 Perşembe 18:21
Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr
Çanakkale’nin Kirazlı bölgesinde faaliyet gösteren Alamos Gold şirketinin işlettiği altın madenini bahane ederek çevreci söylemlerle karışıklık çıkarmaya çalışan sözde çevreci eylemcilerin, bölgede altın aramaya başladığı ortaya çıktı.
Eylemciler arasında bulunan bir vatandaşın çektiği videoda eylem için bölgeye giden sözde çevrecilerin, yerde buldukları taşlar arasında altın aradığı görülüyor. Altını gören eylemcilerin protestoyu bırakıp altın aramaya koyulduğu bu görüntüler sosyal medyada en çok tıklananlar arasına girdi.
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