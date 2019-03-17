0553 313 94 23

Eylemci çocuğu dövmüştü! Irkçı senatör şimdi yandı

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, eylemci gence vuran ırkçı Senatör Anning hakkında suç duyurusunda bulunulması yönünde çağrı yaptı.

17 Mart 2019 Pazar 20:56
Eylemci çocuğu dövmüştü! Irkçı senatör şimdi yandı

Avustralya Başbakanı Morrison, protesto amacıyla yumurta atan gence vuran bağımsız Senatör Anning hakkında suç duyurusunda bulunulması gerektiğini belirtti.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından Müslümanları hedef alan açıklamalarıyla tepki çeken ve protesto amacıyla kendisine yumurta atan gence vuran Avustralyalı Bağımsız Senatör Fraser Anning hakkında suç duyurusunda bulunulması gerektiğini söyledi. Avustralya basınındaki habere göre, Morrison, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kanunların Senatör Anning'e karşı işletilmesi ve Anning'in gence vurmakla suçlanması gerektiğini" ifade etti.

Protestocuya vurdu

Terörizmi meşru göstermeye çalışan ırkçı açıklamaları nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan Senatör Anning'e, dün Melbourne kentinde katıldığı kamuya açık etkinlik sırasında genç bir protestocu yumurta atarak tepki göstermişti.Basın mensuplarıyla konuştuğu sırada başına yumurta isabet eden Anning, 18 yaşından küçük olduğu tahmin edilen protestocuya tokat atmıştı. Anning'in destekçileri de protestocu genci yere yatırarak darbetmişti.

Polisin ifadesini aldığı genç serbest bırakılmıştı.

Sözleri büyük tepki çekti

Yeni Zelanda'daki terör saldırısının ardından Anning'in "Yeni Zelanda sokaklarında bugün kan dökülmesinin gerçek nedeni, her şeyden önce Müslüman fanatiklerin Yeni Zelanda'ya göç etmesine izin veren göçmen programıdır." sözleri tepkiye yol açmıştı.

Saldırının gerekçesinin Yeni Zelanda'da artan Müslüman nüfusu olduğunu savunan Avustralyalı Senatör Anning, "Bugün Müslümanlar kurban olmuş olabilir ama genelde saldırıları düzenleyenler onlar. Dünya genelinde Müslümanlar inançları adına insanları öldürüyor." ifadelerini kullanmıştı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, açıklama üzerine Twitter hesabından Anning'i kınayan paylaşımda bulunarak, "Senatör Anning'in Yeni Zelanda'da vahşi, sağcı, aşırılıkçı bir teröristin kanlı saldırılarından göçü sorumlu tutması iğrenç. Böyle görüşlere, bırakın Avustralya Parlamentosunu, Avustralya'da yer yok." değerlendirmesini yapmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 20:56
  1. Senatör Anning
  2. Avustralya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'nin Antalya mitingi
    1. AK Parti'nin Antalya mitingi
    2. Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış..
    3. Galibiyet golü Feghouli’den
    4. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    5. Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 2 -..
    6. Şanlıurfa’da yasa dışı bahis..
    7. Cimbom'dan müthiş dönüş!
    8. Mbaye Diagne bu sezonki 23. golünü attı
    9. Galatasaray, Başakşehir’in puan..
    10. Galatasaray ligdeki yenilmezlik..
    11. Ndiaye ve Luyindama Yeni Malatyaspor..
    12. Bingöl-Karlıova karayolunda heyelan
    13. Anadolu Yıldızları Analig Yüzme..
    14. Sulama kanalına düşen ineği itfaiye..
    15. Hentbol: Toplu sonuç
    16. İngiltere'deki bıçaklı saldırıda terör..
    17. Bakan Selçuk, Sarıkamış’ta..
    18. 2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası
    19. Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 18..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. etap raylı..
    21. Lüks cip şarampole yuvarlandı! 3 yaralı
    22. Nijerya'da Kuran-ı Kerim'i güzel okuma..
    23. Maçın ardından
    24. "Down sendromlular kararlarını..
    25. ABD'de polis müdüründen camide..
    26. Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa..
    27. Eylemci çocuğu dövmüştü! Irkçı senatör..
    28. Fenerbahçe kupasını aldı
    29. Çaylı’nın mahalle gezilerine yoğun ilgi
    30. Şiddetli tipi, zincirleme kazaya neden..
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu